city’super第二十三屆「清酒祭」 以日本觀光巴士路線遊走清酒產區

city’super「清酒祭」已來到第二十三屆，今次以日本觀光巴士路線作為主題，在銅鑼灣時代廣場B1地庫中庭設置期間限定的打卡熱點——「清酒導賞專區」，以日本色彩的巴士及巴士站設計，猶如置身日本，坐著巴士遊走清酒產區。

最矜貴 「掌上明珠 熟成大吟釀」 全球產量 300 支

今屆清酒祭有逾300款風味各異的靚酒選擇，當中最矜貴的清酒來自天壽酒造的「掌上明珠 熟成大吟釀」，全球產量300支($5,200元)，此款紀念酒釀造於藏主千金的誕生年份1993年，特別將該年釀造的頂級大吟釀冷藏熟成，讓她出嫁時送上最溫暖的祝福，此酒已經過長達28年的冷藏熟成，充滿歲月累積的濃郁滋味。

除了天壽酒造的貴氣之選，亦有多款性價比高的酒造，例如首度在香港推出的藤井酒造「龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀」($260)，來自廣島縣竹原市，旗下清酒曾勇奪全國清酒品評會最優等第一位，酒體果香輕盈，偏向辛口風格十分配以甜酸味為主的料理；來自齊藤酒造的「英勲瓶內二次發酵氣泡清酒 720毫升」($580)，纖細的氣泡別具爽快口感，極之適合夏天飲用；齊藤酒造位於京都府，以伏見軟水及優質酒米釀造而聞名，曾連續14年獲得全國新酒鑑評金賞。