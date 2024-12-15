city’super Beary Christmas聖誕巡禮 節慶禮物籃/聖誕火雞/美食精品

city’super的聖誕禮物籃一直是各界的佳節送禮首選。今年推出20款主題風格各異的禮物籃，精心從世界各地搜羅節日必備的佳釀與美食珍品，讓送禮變得更加輕鬆且體面。 為派對而設的「狂歡派對禮物籃」（$1,988元），以眾多美食佳釀為年末聚會帶來難忘回憶，如祝酒首選的「city’super法國波爾多 Quercus du Chateau la Vaisinerie 2019年紅酒」；餐後小吃「Madama Oliva鹽水浸Leccino去核黑橄欖」、「Comtesse du Barry蘑菇汁小牛肉卷」、「city’super x Las Morenitas手工製焦糖杏仁」、「Le chocolat des Francais有機軟心朱古力（橢圓形鐵盒）」、「Shortbread House of Edinburgh 朱古力及橙味牛油餅」、及「Joe & Seph’s海鹽焦糖牛奶朱古力爆谷星形禮盒」等。

當中，尊貴的「奢華聖誕禮物籃」（$9,988）包羅逾30款嚴選優質環球單品，包括精品醇釀如「city’super法國 Henri Billiot 特級園無年份香檳」及「蘇格蘭Glenmorangie The Lasanta 12年單一麥芽威士忌禮盒裝」等；及特色美饌如「Comtesse du Barry Coffret Magie雜錦魔幻鴨肝禮盒」、季節之選「Boscovivo白松露菌醬」、「Finca la Rosala白松露馬可尼杏仁」、「Cuevas糖漬栗子」、「Thursday Cottage白蘭地牛油」、「Awicoffee阿拉比卡麝香貓咖啡豆」、聖誕必不可缺的「city’super x Antoniazzi 意大利聖誕蛋糕（黑朱古力）」及「Joe & Seph’s爆谷聖誕倒數月曆」等，絕對能教重視生活品味之士眼前一亮。 city’super網上商店：https://online.citysuper.com.hk/

多元化的節日美食在家聚餐 早鳥優惠低至 56 折 city’super即日起推出低至56折的精選早鳥優惠，薈萃來自世界各地的食材特色，讓大家即使於家中亦可輕鬆招呼親朋好友用餐相聚，一顯廚藝身手。由品牌採購團隊精心挑選的海鮮系列包括新鮮龍蝦，焦點有肉質嫩滑的「法國活藍龍蝦」（$538／隻）；結實飽滿的「加拿大活龍蝦」（$320／隻）；細膩鮮甜的「澳洲龍蝦尾」（$108／100克）；及「緬因州急凍熟軟殼龍蝦肉」（$260／隻）等，採用低溫冷凍技術，完美保留龍蝦的鮮味及彈牙口感。 招牌生蠔一向是宴席上的海鮮亮點，於各個門市內設的生蠔專櫃更是一直以來備受追捧，全因出品備有嚴格的品質監控，以確保生蠔的質素新鮮穩定，且創下每兩分鐘售出一隻生蠔的記錄。佳節其間精選推介有來自法國的頂級之選如被美譽為生蠔之王的「法國銅蠔0000」（$69元／隻）；躋身法國三大優質生蠔之列的「Gillardeau法國吉拉得生蠔Nr.0」（$79／隻）；口感爽脆的「法國馬蹄蠔」（$108／隻）等。另有量居日本之冠的煮食用「日本廣島急凍蠔」（$138／包），肉質肥美可口。

店內的人氣海鮮選擇還有適合分享的即食「海鮮拼盤」（$38）；質感細緻富海水味的「法國紅標活藍青口」（$148），更奉上經典的「法式酸忌廉洋蔥」及濃郁軟滑的「紅蔥頭牛油」，顧客只需於微波爐加熱兩分鐘，即可安坐家中都可品嚐媲美餐廳水準的風味。其他推介包括除可凍食之外，亦可以蒸或焗的方式享用的「智利急凍熟皇帝蟹」（$888）、肉質紮實飽滿的「日本北海道急凍熟鱈場蟹腳」（$660／包）；及甘甜鮮濃的「西班牙急凍紅蝦」（$858）等。 當中，傳統的「法國冰鮮火雞」（2至3公斤起，$668）備有多個尺寸可供選購；獲紅色標章（Label Rouge）認證的「法國冰鮮火雞（紅色標章）」（2.5公斤以上，$888）屬黑色羽毛Rustic品種火雞，飼料配方有八成為穀物，並混合牛奶，令其肉質更富柔軟鮮美。另有被譽為聖誕女王的「法國冰鮮布烈斯火雞」（$1,888），獲法定原產地命名（Appellation d'Origine Protégée，AOP）保護，口感細嫩多汁；有機選項如「Daylesford Organic英國冰鮮有機火雞」（$2,388）；及經慢煮10小時的「慢煮美國嫩火雞」（12磅以上，$738），顧客只需以焗爐烤焗20分鐘即品味香氣四溢，外脆內嫩的節慶風味。 此外，city’super亦是牛肉愛好者的天堂，各款高質牛肉食材一應俱全，包括性價比超高的日本山形和牛、頂級世一和牛日本松阪牛、韓國著名的橫城韓牛及西班牙牛王José Gordón出品的牛肉等，絕對能滿足各個場合的肉食享受。 city’super網上商店：https://online.citysuper.com.hk/ city’super門市地址：

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