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生活
2024-01-22 19:37:54

Clé de Peau Beauté新出4D眼霜 梁洛施驚喜現身 分享護眼心得 (內附按摩手法教學)

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Clé de Peau Beauté新出4D眼霜 梁洛施驚喜現身 分享護眼心得 (內附按摩手法教學)

Clé de Peau Beauté新出4D眼霜 梁洛施驚喜現身 分享護眼心得 (內附按摩手法教學)

Clé de Peau Beauté早前新出4D高效煥活眼霜，以4D「睛」雕塑造立體雙眸。時隔5年，品牌再度邀請最近全面復出的梁洛施(Isabella)，為眼霜拍攝新一輯宣傳照及影片，可見她膚質細緻，狀態大勇，她更大方分享護眼之道。

梁洛施(Isabella)時隔5年再度與Clé de Peau Beauté合作。

梁洛施(Isabella)時隔5年再度與Clé de Peau Beauté合作。

分享護眼心得

Isabella透露每日堅持使用4D高效煥活眼霜，配合「多重眼部護理按摩」，令眼周肌膚維持年輕狀態。常被稱讚「逆齡」生長的Isabella又分享如何在忙碌生活中仍能保持年輕，她表示：「眼睛是靈魂之窗，我平日相當注重眼部護膚，作為一位好演員更需要透過眼睛表達情感，要做到用眼睛說話，所以雙眼必須時刻保持神采飛揚。除了使用4D高效煥活眼霜，配合以多角度寶石切割面的鉑金眼部按摩棒，能更緊貼脆弱眼周肌膚，重拾年輕緊緻眼眸。」

梁洛施(Isabella)時隔5年再度與Clé de Peau Beauté合作。 梁洛施(Isabella)時隔5年再度與Clé de Peau Beauté合作。

「經歷和磨練令我成長了不少」

對於品牌於5年後再度邀請其為新產品宣傳，Isabella坦言：「時光飛逝，轉眼間原來已經過了5年。這5年來所累積的經歷和磨練令我成長了不少，硺磨出不論個性或生活都更為立體的自己。相信日後，無論在待人接物還是演戲方面都能發揮更大的彈性和可塑性，祈望未來我的演藝事業能夠突破自我框架，繼續綻放耀眼的光芒，帶來更多各擁不同魅力的梁洛施給觀眾。」

Isabella分享護眼心得，大讚多角度寶石切割面的鉑金眼部按摩棒，能更緊貼眼周肌膚。 Isabella分享護眼心得，大讚多角度寶石切割面的鉑金眼部按摩棒，能更緊貼眼周肌膚。

3D立體輪廓+1D眼周膚色

Clé de Peau Beauté多年研究發現，年輕眼周表皮細泡內的肌動蛋白纖維為保持年輕緊緻雙眸的關鏈。全新的4D高效煥活眼霜，主打4D「睛」雕多維方案：3D立體輪廓1D眼周膚色，3D意指提升眼周立體感和銳化眼部輪廓，踢走上眼瞼鬆弛、眼袋及皺紋，而1D即是改善眼周膚色，減淡黑眼圈及色素暗沉，煥活眼部肌膚，讓眼部輪廓回復年輕緊緻。配合眼部按摩手法，倍效抗老效果。

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4D高效煥活眼霜 $2,100/15ml

4D高效煥活眼霜 $2,100/15ml

多重眼部護理按摩手法：

1. 淡化黑眼圈：用無名指輕輕按壓內眼角下方的凹陷處，然後沿著眼周輕柔滑動，重複三遍，然後輕輕按壓太陽穴。          

2. 撫平眼紋：一隻手輕輕提起外眼角，另一隻手使用鉑金眼部按摩棒由外眼角向太陽穴以輕力小圈按摩。每邊重複三次，然後輕輕按壓太陽穴。          

3. 減退眼袋：將鉑金眼部按摩棒輕柔從眼頭向外眼尾滑動。每邊重複六次。   

4. 收緊上眼瞼：將鉑金眼部按摩棒從眉毛下方輕柔地向上滑動，同時輕力按壓。每邊重複三次。

1. 淡化黑眼圈：用無名指輕輕按壓內眼角下方的凹陷處，然後沿著眼周輕柔滑動，重複三遍，然後輕輕按壓太陽穴。 2. 撫平眼紋：一隻手輕輕提起外眼角，另一隻手使用鉑金眼部按摩棒由外眼角向太陽穴以輕力小圈按摩。每邊重複三次，然後輕輕按壓太陽穴。 3. 減退眼袋：將鉑金眼部按摩棒輕柔從眼頭向外眼尾滑動。每邊重複六次。 4. 收緊上眼瞼：將鉑金眼部按摩棒從眉毛下方輕柔地向上滑動，同時輕力按壓。每邊重複三次。
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