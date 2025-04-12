Clémence by Rue Madame網店上線 推9折優惠/送眼鏡袋 消費滿$400免運費

法國時尚選物店「Clémence by Rue Madame」向來積極引進多個新晉歐美品牌到香港，目前已擴張至6間分店。為讓本地顧客一覽當季多個品牌最新服飾及飾品，品牌宣布首間網店上線，推出9折及額滿送禮等優惠，大家即使安坐家中也能輕鬆購物。

Clémence by Rue Madame網店上線

消費滿 $400 享免運費 近年網購成風，加上各品牌每周也有新品上架，Clémence by Rue Madame特意開設官方網上購物平台 www.Clemenceworld.com，讓大家足不出戶也能輕鬆搜購當季最新產品，如最新的西班牙女裝品牌Indi & Cold 、法國小眾品牌FRNCH，以及西班牙環保時尚品牌 Thinking Mu等，應有盡有。凡香港、中國及澳門地區的客戶，於網店消費滿港幣$400，即可享免運費，下單後秒速安排出貨及配送，務求將貨品快速送到顧客手上。

網店及門市同步有優惠 為慶祝 Clémence by Rue Madame全新網店上線，任何顧客凡於網店登記電郵地址，即可享9折優惠。首次於網店購買任何產品，更可免費獲贈眼鏡袋乙個(數量有限，送完即止)。另外，顧客凡於Clémence by Rue Madame門市購買任何產品，即可免費獲贈幸運曲奇，曲奇內更藏有網店9折及免運費等精彩優惠，一眾時尚愛好者不要錯過！