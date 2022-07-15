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2022-07-15 12:00:00

Clarins海港城法式庭園派對 百元報名工作坊製永生花　打卡贏2988元禮物

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Clarins法式庭園派對 $100參加花藝工作坊/巨型真花隧道打卡嬴$2,988禮物

Clarins法式庭園派對 $100參加花藝工作坊/巨型真花隧道打卡嬴$2,988禮物

喜歡手作的女生要留意了，Clarins由即日起在海港城開設Clarins Ma Fleur Garden，現場不單有多個打卡影相位，更特設花藝工作坊，只需$100即可報名參加製作花園陶飾、擴香石吊飾及永生花玻璃罩裝飾。到場完成各項遊戲或體驗後，即可免費獲贈價值$203的｢年輕美肌體驗裝｣。

為配合全新修護精華水的不同花萃成份，品牌今次特別以花為主題，打造充滿法式小屋後花園感覺的氛圍。派對中除了有重點打卡位浪漫繁花隧道外，更設有法式草地滾球遊戲、Youth Beauty 花語測驗、法式花漾限定工作坊、「按齡定製」美肌諮詢等體驗區。

品牌邀請過百位嘉賓參加法式庭園派對，包括藝人林嘉欣Karena、吳家忻Jeannie及樊沛珈Ah Gi。

真花隧道打卡贏$2,988 花藝訂閲服務

浪漫繁花隧道的拱形長廊由花藝師精心以鮮花打造而成，供參加者自由拍照。活動期間，參加者於浪漫繁花隧道拍照，並根據指示把相片連同指定hashtag上載於個人社交平台，最具創意打卡的參加者將可得到豐富禮品。頭獎可獲得價值$2,988My Floral Letter 6個月花藝訂閲服務，第25名可獲$1,000連卡佛購物現金劵。另一遊戲區是Youth Beauty花語測驗，以簡單的心理測驗，便可找出代表自己的花和獨有花語，深入了解自己的個性並配對和自己肌齡專屬的精華水。

Youth Beauty花語測驗 庭園內設有法國人於戶外派對常玩的法式草地滾球遊戲。

法式花漾限定工作坊

CLARINS 法式庭園派對現場更於指定日期及時間特設花藝工作坊，讓女生一展手藝，製作出專屬的花藝手作製品，工作坊費用可全數換購CLARINS正價產品。

工作坊報名辦法：必須預先於網址 https://bit.ly/3QSzTcO登記報名。先到先得，額滿即止。費用$100，可全數換購CLARINS 護膚產品。［有關詳情及細則請參考CLARINS 香港官方網站或FACEBOOK]

花園陶飾工作坊

(課程價值HK$380)

體驗以壓花及軟陶黏土製成不同形狀，親手製作出專屬的優雅的飾物。

工作坊費用 $100

(可全數換購CLARINS 正價產品)

日期及時間: 詳情請參閱登記網址

每節需時: 1 小時 (逾時不候)

擴香石吊飾工作坊

(課程價值HK$660)

以永生花裝飾擴香石吊飾並加入Clarins經典精油，香氣帶來身心靈的愉悅享受。

工作坊費用 $100

(可全數換購CLARINS

正價產品)

日期及時間: 詳情請參閱登記網址

每節需時: 1 小時 (逾時不候)

永生花藝工作坊

(課程價值HK$680)

挑選您喜愛的花材及加入LED燈串，再配上西洋書法寫名服務，製成專屬於您的獨一無二的永生花玻璃罩裝飾。

工作坊費用 $100

(可全數換購CLARINS

正價產品)

日期及時間: 詳情請參閱登記網址

每節需時: 1 小時(逾時不候)

 

永生花藝工作坊 擴香石吊飾工作坊 花園陶飾工作坊

全新精華水優惠套裝

即場設有多款王牌及全新修護精華水組合優惠套裝以供選擇，並有會場額外優惠：

．購物滿$1,280，可享6件旅行裝產品(價值$786)

．購物滿$1,880，可享7件旅行裝產品，以及額外自選購物袋1個或獨家限量Pierre Hermé for Clarins禮盒(限定專味—朱古力榛子、玫瑰荔枝紅莓、香橙花) (總值$1,489)

購物滿$1,880，可享7件旅行裝產品，以及額外自選購物袋1個或獨家限量Pierre Hermé for Clarins禮盒 ｢年輕美肌體驗裝｣
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