Clarins海港城法式庭園派對 百元報名工作坊製永生花　打卡贏2988元禮物

喜歡手作的女生要留意了，Clarins由即日起在海港城開設Clarins Ma Fleur Garden，現場不單有多個打卡影相位，更特設花藝工作坊，只需$100即可報名參加製作花園陶飾、擴香石吊飾及永生花玻璃罩裝飾。到場完成各項遊戲或體驗後，即可免費獲贈價值$203的｢年輕美肌體驗裝｣。
為配合全新修護精華水的不同花萃成份，品牌今次特別以花為主題，打造充滿法式小屋後花園感覺的氛圍。派對中除了有重點打卡位浪漫繁花隧道外，更設有法式草地滾球遊戲、Youth Beauty 花語測驗、法式花漾限定工作坊、「按齡定製」美肌諮詢等體驗區。
真花隧道打卡贏$2,988 花藝訂閲服務
浪漫繁花隧道的拱形長廊由花藝師精心以鮮花打造而成，供參加者自由拍照。活動期間，參加者於浪漫繁花隧道拍照，並根據指示把相片連同指定hashtag上載於個人社交平台，最具創意打卡的參加者將可得到豐富禮品。頭獎可獲得價值$2,988的My Floral Letter 6個月花藝訂閲服務，第2至5名可獲$1,000連卡佛購物現金劵。另一遊戲區是Youth Beauty花語測驗，以簡單的心理測驗，便可找出代表自己的花和獨有花語，深入了解自己的個性並配對和自己肌齡專屬的精華水。
法式花漾限定工作坊
CLARINS 法式庭園派對現場更於指定日期及時間特設花藝工作坊，讓女生一展手藝，製作出專屬的花藝手作製品，工作坊費用可全數換購CLARINS正價產品。
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全新精華水優惠套裝
即場設有多款王牌及全新修護精華水組合優惠套裝以供選擇，並有會場額外優惠：
．購物滿$1,280，可享6件旅行裝產品(價值$786)
．購物滿$1,880，可享7件旅行裝產品，以及額外自選購物袋1個或獨家限量Pierre Hermé for Clarins禮盒(限定專味—朱古力榛子、玫瑰荔枝紅莓、香橙花) (總值$1,489)