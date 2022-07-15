Clarins海港城法式庭園派對 百元報名工作坊製永生花　打卡贏2988元禮物

喜歡手作的女生要留意了，Clarins由即日起在海港城開設Clarins Ma Fleur Garden，現場不單有多個打卡影相位，更特設花藝工作坊，只需$100即可報名參加製作花園陶飾、擴香石吊飾及永生花玻璃罩裝飾。到場完成各項遊戲或體驗後，即可免費獲贈價值$203的｢年輕美肌體驗裝｣。

為配合全新修護精華水的不同花萃成份，品牌今次特別以花為主題，打造充滿法式小屋後花園感覺的氛圍。派對中除了有重點打卡位浪漫繁花隧道外，更設有法式草地滾球遊戲、Youth Beauty 花語測驗、法式花漾限定工作坊、「按齡定製」美肌諮詢等體驗區。