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生活
2024-03-19 15:08:30

CLARINS Precious珍稀凝時體驗館 送$224體驗裝/打卡贏$5,000 Klook禮品卡連美肌套裝

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CLARINS Precious珍稀凝時體驗館 送$224體驗裝/打卡贏$5,000 Klook禮品卡連美肌套裝

CLARINS Precious珍稀凝時體驗館 送$224體驗裝/打卡贏$5,000 Klook禮品卡連美肌套裝

CLARINSPrecious珍稀凝時體驗館」登陸尖沙咀海港城，品牌日前邀請逾200位嘉賓，包括麥明詩、余香凝及妹妹余潔滢、衛詩雅、倪晨曦、朱韻韻、符曉薇、名媛張翡玶Feiping等率先體驗。場內有多個打卡位，完成指定體驗後，即獲全效美肌體驗裝(價值$224)於「光影月下鞦韆」打卡並參加活動，更有機會贏得$5,000Klook禮品卡連至臻凝時探索套裝等豐富獎品。

最美準人妻麥明詩率先體驗CLARINS「Precious珍稀凝時體驗館」。 最美準人妻麥明詩率先體驗CLARINS「Precious珍稀凝時體驗館」。 全效美肌體驗裝(價值$224)

珍稀凝時體驗館由海港城海運大廈露天廣場的多個絕美打卡熱點組成，並延伸至入口大堂的「凝時美肌貴賓區」。以法式車站為設計靈感，並加入Precious系列的主要成分——珍稀月神花元素，結合PRECIOUS獨有的法式「觸感藝術 Art Of Touch」， 以「凝亮」、「凝眸」、「凝悅」為主題，設置多個月神花打卡位，更可於「凝時美肌貴賓區」體驗Precious至臻凝時系列，配以全人手按摩及系列獨有Loutil至臻凝時面部按摩儀的升級享受和功效，讓肌膚感受凝時一刻。

必到打卡位

凝亮時刻Art of Luminosity：入口設有奪目的藝術裝置，坐上這朵巨型「凝亮月神花」的瞬間，即可點亮藝術裝置。是次藝術裝置由CLARINS與本地著名跨領域設計工作室Editecture聯乘合作，從設計、製作、裝置均以回收再造物料造成，於藝術創作中加入環保元素，宣揚可持續發展的正面訊息。 凝眸時刻 Art of Gaze：透過牆上神秘的望遠鏡，窺探珍稀月神花的秘密。 凝悅時刻 Art of Smile：佈滿報紙雜誌的小角落的打卡位，內有專人助您製作專屬的雜誌封面。 凝感藝術 Art of Touch：觸碰互動裝置並取得專屬車票，進入｢凝時美肌貴賓區｣換領限定驚喜。

活動由即日起至324日開放給公眾登記參加，入場費用全免。完成會場的指定體驗後，即獲全效美肌體驗裝(價值$224)，另外，於「光影月下鞦韆」打卡並參加「凝時有獎活動」，只要於「光影月下鞦韆」打卡，並分享到社交平台(加上指定Hashtags並需設定為公開帳戶)，有機會贏得$5,000Klook禮品卡連至臻凝時探索套裝等豐富獎品。

終極大獎(名額1)$4,000 Klook禮品卡及Precious至臻凝時探索套裝 (總值$5,000)

二獎(名額1)$500海港城禮品卡及Precious至臻凝時探索套裝  (總值$1,500)

三獎(名額100)：指定CLARINS 產品 (總值$680)

「光影月下鞦韆」打卡 「光影月下鞦韆」打卡 「光影月下鞦韆」打卡

另外，Precious珍稀凝時體驗館於指定日期及時間特設限定工作坊，讓大家親手製作專屬手藝作品。工作坊必須預先於bit.ly/3OXTU2G報名。先到先得，額滿即止。工作坊費用$300，完成後，可即場全數換購CLARINS產品。

凝時沙藝桌燈工作坊：月圓的沙漏中繪製獨一無二的沙畫，讓沙漏無限循環流動，彷如凝住珍貴時刻。

月光鏡畫工作坊：於皓圓的鏡面繪畫專屬月亮圖案，配上高雅的金箔，成為月光鏡上的完美點綴，展現凝時之美。

琉璃花藝弦月掛飾工作坊：以純淨無瑕的的玻璃在弦月上拼砌出喜愛的花藝造型，打造出晶瑩剔透的月神花掛飾。

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Precious珍稀凝時體驗館限定工作坊 Precious珍稀凝時體驗館限定工作坊
CLARINS PRECIOUS 珍稀凝時體驗館

CLARINS PRECIOUS 珍稀凝時體驗館

CLARINS PRECIOUS 珍稀凝時體驗館

地點：海港城海運大廈露天廣場及入口大堂

日期：即日起至324 

開放時間： 每日10am-9pm

登記網址 [入場費用全免。名額有限，需預先登記]

贈品：登記並完成指定體驗活動可獲全效美肌體驗裝 (價值$224)

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