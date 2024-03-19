CLARINS Precious珍稀凝時體驗館 送$224體驗裝/打卡贏$5,000 Klook禮品卡連美肌套裝

CLARINS「Precious珍稀凝時體驗館」登陸尖沙咀海港城，品牌日前邀請逾200位嘉賓，包括麥明詩、余香凝及妹妹余潔滢、衛詩雅、倪晨曦、朱韻韻、符曉薇、名媛張翡玶Feiping等率先體驗。場內設有多個打卡位，完成指定體驗後，即可獲全效美肌體驗裝(價值$224)；於「光影月下鞦韆」打卡並參加活動，更有機會贏得$5,000的Klook禮品卡連至臻凝時探索套裝等豐富獎品。

珍稀凝時體驗館由海港城海運大廈露天廣場的多個絕美打卡熱點組成，並延伸至入口大堂的「凝時美肌貴賓區」。以法式車站為設計靈感，並加入Precious系列的主要成分——珍稀月神花元素，結合PRECIOUS獨有的法式「觸感藝術 Art Of Touch」， 以「凝亮」、「凝眸」、「凝悅」為主題，設置多個月神花打卡位，更可於「凝時美肌貴賓區」體驗Precious至臻凝時系列，配以全人手按摩及系列獨有L’outil至臻凝時面部按摩儀的升級享受和功效，讓肌膚感受凝時一刻。

二獎(名額1位)：$500海港城禮品卡及Precious至臻凝時探索套裝 (總值$1,500)

終極大獎(名額1位)：$4,000 Klook禮品卡及Precious至臻凝時探索套裝 (總值$5,000)

活動由即日起至3月24日開放給公眾登記參加，入場費用全免。完成會場的指定體驗後，即獲全效美肌體驗裝(價值$224)，另外，於「光影月下鞦韆」打卡並參加「凝時有獎活動」，只要於「光影月下鞦韆」打卡，並分享到社交平台(加上指定Hashtags並需設定為公開帳戶)，有機會贏得$5,000的Klook禮品卡連至臻凝時探索套裝等豐富獎品。

另外，Precious珍稀凝時體驗館於指定日期及時間特設限定工作坊，讓大家親手製作專屬手藝作品。工作坊必須預先於bit.ly/3OXTU2G報名。先到先得，額滿即止。工作坊費用$300，完成後，可即場全數換購CLARINS產品。

凝時沙藝桌燈工作坊：月圓的沙漏中繪製獨一無二的沙畫，讓沙漏無限循環流動，彷如凝住珍貴時刻。

月光鏡畫工作坊：於皓圓的鏡面繪畫專屬月亮圖案，配上高雅的金箔，成為月光鏡上的完美點綴，展現凝時之美。

琉璃花藝弦月掛飾工作坊：以純淨無瑕的的玻璃在弦月上拼砌出喜愛的花藝造型，打造出晶瑩剔透的月神花掛飾。