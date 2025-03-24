Clinique升級亮白淡斑精華 透現無瑕鑽光肌 限定店換領體驗裝

升級美白配方新添專利醫學級配方UP302，更加入新一代維他命C及煙酰胺，UP302具有極高效的美白效果，顯住改善亞洲皮膚常見的蠟黃及暗啞，有效去除肌膚表面老舊角質，同時抑制過多的黑色素增生並減慢色素轉移至表層，由內而外減淡色斑痘印及色素沉澱，重塑更明亮、更均勻的無瑕膚質，配合靈芝提取物倍效分解黑色素、均勻膚色。精華更加入玉露綠茶萃取，舒緩炎症及刺激，修復肌膚屏障及減少炎症，預防未來色斑的形成。醫學級配方溫和，通過皮膚科醫生及過敏性測試，在美容治療後的肌膚都一樣適用。