Clinique升級亮白淡斑精華 透現無瑕鑽光肌 限定店換領體驗裝

踏入初春又是美白季節，Clinique新推出第4代勻淨科研全效亮白淡斑精華，新升級醫學級美白配方，針對色素沉澱問題，質地更輕盈，滲透速度提高8倍直達肌底，一瓶解決暗斑、痘印、膚色不均、蠟黃、暗沉和毛孔6大美白問題，六大方位透現無瑕鑽光肌膚。
升級美白配方新添專利醫學級配方UP302，更加入新一代維他命C及煙酰胺，UP302具有極高效的美白效果，顯住改善亞洲皮膚常見的蠟黃及暗啞，有效去除肌膚表面老舊角質，同時抑制過多的黑色素增生並減慢色素轉移至表層，由內而外減淡色斑痘印及色素沉澱，重塑更明亮、更均勻的無瑕膚質，配合靈芝提取物倍效分解黑色素、均勻膚色。精華更加入玉露綠茶萃取，舒緩炎症及刺激，修復肌膚屏障及減少炎症，預防未來色斑的形成。醫學級配方溫和，通過皮膚科醫生及過敏性測試，在美容治療後的肌膚都一樣適用。
新升級醫學級美白配方
1. 新一代維他命C及醫學級獨家UP302：減少過多黑色素產生
2. 純煙酰胺及靈芝提取物：分解黑色素均勻膚色
3. 玉露綠茶提取物：舒緩肌膚 抗炎抗刺激
4. 水楊酸及葡萄糖胺：去除老化暗啞角質
亮白鑽光期間限定店
由即日至4月1日，CLINIQUE將於尖沙咀K11 Art Mall開設「亮白鑽光期間限定店」，限定店共有4大重點活動，只需於網上登記，即可於活動期間免費換領全新升級美白精華體驗套裝，更可體驗專業皮膚分析儀，測出7大肌膚困擾。另更設有「巨型亮白鑽光蛋」打卡熱點及醫學級亮白小遊戲，讓大家打卡拍照及即場體驗王牌產品。會場更有豐盛限定購物禮遇，包括免費水晶髮夾工作坊、王牌套裝低至49折等，在初春打造無瑕鑽光肌。
Clinique亮白鑽光期間限定店
日期：即日至2025年4月1日
地點：尖沙咀K11 Art Mall地下中庭
時間：11:00-21:00