Clockenflap 2023早鳥優惠今晚截止

首次來港演出的Arctic Monkeys，送上辛辣的英式搖滾。

Clockenflap音樂節早前公布了首輪參演名單，剛推出第7張專輯《The Car》的英國樂隊Arctic Monkeys，將首度來港演出，樂迷終可親身一睹他們的風彩。而法國synth-rock band Phoenix，闊別香港10年將再度重臨，他們爽朗的法式搖滾曲式，最適合在戶外環境下欣賞，加上他們頂級現場表演功力，誓將現場氣氛推向高漲。

首輪演出名單 超過30組國際音樂人來臨 其他嘉賓名單，還有香港Trap領軍人物、龍寨Trap House唱片的YoungQueenz，為樂迷獻上本土說唱。其他精彩演出單位，還有法國Neo-Soul多種樂器演奏家FKJ、挪威最具代表的流行民謠二人組 Kings of Convenience、日本令和唱作歌姬 Milet、德國超級電音共同體Moderat、香港炙手可熱音樂人Tyson Yoshi、台灣大熱唱作女聲 LÜCY，以及為後搖史詩作出獨特註解的日本天團MONO等等，全是風格各異的音樂好手。

龍寨Trap House唱片的YoungQueenz，是本地年輕rapper中，較具Trap樂迷認受。

早鳥票聖誕禮物 Clockenflap早鳥票，現於www.clockenflap.com發售，三天周末票價格$1,480，而單日門票票價則為$980，所有價格將於凌晨起分段上調。樂迷可把握時機購票，當作聖誕禮物送給好友，於明年3月3至5日期間，與最親密的朋友，享受戶外演出帶來的快樂時光。 查詢及購票：www.clockenflap.com