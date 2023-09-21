Clockenflap 2023｜Pulp、Joji、Yoasobi、 萬能青年旅店、草東沒有派對 12月登陸中環！

香港最盛大的國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 乘著今年 3 月全票售罄的浩蕩巔峰聲勢重臨中環海濱，破天荒一年之內兩度舉行！2023 年 12 月版 第十三屆 Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐。

Clockenflap2023｜重量級表演陣容

Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐：週六晚有 Britpop 之神 PULP，繼 2018 年主音 Jarvis Cocker 以個人身份於 Clockenflap 歷史性首 演叫好叫座，今年將與其原樂隊 PULP 合體為樂迷送上一首首經典名曲！週日及週五的 壓軸單位分別有前身是破億流量惡搞 Youtuber Filthy Frank ，轉型為炙手可熱的日澳混 血感性 R&B 歌手 Joji，以及日系 J-Pop 超級二人組 Yoasobi，其他精彩名字，包括中國 巨星級搖滾大團萬能青年旅店、台灣「絕望美學」神團草東沒有派對、出生自音樂世家 的多元唱作人竇靖童、美國唱作女神 Caroline Polachek 及戾氣沖天的 U.K. post-punk 樂隊 IDLES 等等。