熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 CLOCKENFLAP 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 天氣 綠色債券 根德園幼稚園 福島核污水 好去處 網上熱話 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 親海駅II 日圓匯率 月餅 BLACKPINK 逆按揭
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-21 19:01:18

Clockenflap 2023｜Pulp、Joji、Yoasobi、 萬能青年旅店、草東沒有派對 12月登陸中環！

分享：
2023 年 12 月版 第十三屆 Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐。（圖片來源：Clockenflap）

2023 年 12 月版 第十三屆 Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐。（圖片來源：Clockenflap）

香港最盛大的國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 乘著今年 3 月全票售罄的浩蕩巔峰聲勢重臨中環海濱，破天荒一年之內兩度舉行！2023 年 12 月版 第十三屆 Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐。

Clockenflap 壓軸演出單位及大部份音樂陣容震撼揭盅！Pulp、Joji、Yoasobi、 萬能青年旅店、草東沒有派對及竇靖童等等，強勢登陸 12 月音樂盛事！（圖片來源：Clockenflap）

Clockenflap 壓軸演出單位及大部份音樂 陣容震撼揭盅！Pulp、Joji、Yoasobi、 萬能青年旅店、草東沒有派對及竇靖童等等，強勢登陸 12 月音樂盛事！（圖片來源：Clockenflap）

Clockenflap2023｜重量級表演陣容

Clockenflap 音樂節的壓軸演出單位及大部份音樂陣容現在震撼出爐：週六晚有 Britpop 之神 PULP，繼 2018 年主音 Jarvis Cocker 以個人身份於 Clockenflap 歷史性首 演叫好叫座，今年將與其原樂隊 PULP 合體為樂迷送上一首首經典名曲！週日及週五的 壓軸單位分別有前身是破億流量惡搞 Youtuber Filthy Frank ，轉型為炙手可熱的日澳混 血感性 R&B 歌手 Joji，以及日系 J-Pop 超級二人組 Yoasobi，其他精彩名字，包括中國 巨星級搖滾大團萬能青年旅店、台灣「絕望美學」神團草東沒有派對、出生自音樂世家 的多元唱作人竇靖童、美國唱作女神 Caroline Polachek 及戾氣沖天的 U.K. post-punk 樂隊 IDLES 等等。

 

Clockenflap 壓軸演出單位及大部份音樂陣容震撼揭盅！（圖片來源：Clockenflap）

Clockenflap 壓軸演出單位及大部份音樂陣容震撼揭盅！（圖片來源：Clockenflap）

Clockenflap2023｜門票資訊

門票現正火熱發售，三天週末票價格 HK$1,990，而單日票價則為 HK$1,280。三歲以下兒童可免費入場，（三歲以下兒童無需預先登記）。 3 歲至 17 歲兒童必需購買門票入場，週末三日票價為 HK$1,580，單日票價為 HK$880。

三天週末門票已售罄。（圖片來源：Clockenflap）

三天週末門票已售罄。（圖片來源：Clockenflap）

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受