Club Med度假村｜Club Med Kiroro Grand限時75折 一價全包夏季山野假期

酒店度假村品牌Club Med主打「精緻一價全包式假期」，在全球20多個國家有超過70座度假村，舒適享受和旅遊玩樂體驗兼備。而位於日本北海道的Club Med Tomamu和Kiroro Grand在今年夏季推出「出發吧… 北海道の山岳体験」企劃，一個價錢就能玩盡夏季山野假期，更為香港人提供高達75折優惠，下文即睇詳情，準備迎接夏天到來啦！

日本北海道精緻一價全包夏季山野假期

Club Med日本北海道Tomamu

來到全新時尚Club Med日本Tomamu北海道度假村，客人可以享受精緻全包式假期，並通過體驗豐富多元的活動項目，如徒步、探險、騎單車和野生動物觀察等。同時亦提供美酒佳餚，如新鮮的海鮮、優質的和牛以及屢獲殊榮的本地釀造烈酒，探索北海道迷人風情，製造最難忘的夏日山野假期回憶。

Club Med日本北海道Kiroro Grand本館

Club Med日本Kiroro Grand本館位於北海道余市郡赤井川村，鄰近觀光市區，地理位置方便。度假村結合絕美的山景，提供各種適合一家大小的活動。客人更可於山系探險、品嚐獨特的日法式美食，或到Spa中心放鬆身心，在氣候涼爽宜人的北海道，享受與眾不同的假期體驗。