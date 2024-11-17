Club Med黑色星期五優惠 預訂度假村低至半價/75折入住北海道滑雪村

黑色星期五即將來臨，連鎖度假村品牌Club Med推出最新Black Friday優惠，由11月18日至29日期間，預訂指定陽光海島度假村低至半價、滑雪度假村高達75折及指定房種享額外9折等，即睇詳請！

馬來西亞Club Med珍拉汀灣度假村，結合熱帶雨林及蔚藍海岸，適合一家大細體驗最貼近大自然的親子樂園。不論是享受悠閒的海灘日光浴，還是暢玩刺激的水上活動，Club Med珍拉汀灣度假村都能令入住旅客享受精彩假期。於11月18日至29日期間，預訂Club Med珍拉汀灣度假村，並於2024年11 月 25至28日期間入住，即可享半價優惠！

另外，預訂 Club Med 印尼峇里島、馬爾代夫卡尼島或日本石垣島度假村的指定升級房種3晚或以上，可享早鳥優惠再額外 9 折優惠，即高達65折優惠。

日本北海道及中國滑雪度假村高達 75 折

有計劃去外地滑雪的港人，不能錯過日本北海道滑雪村推出75折優惠！優惠包括全新開幕的Kiroro Grand本館、即將成為尊尚假期系列(Exclusive Collection)的Kiroro Peak行館、適合家庭的Tomamu及滑雪愛好者天堂的Sahoro，不論是一家大小或是情侶，都可體驗頂級滑雪設施與服務，帶來無限樂趣和回憶。

今個冬天，預訂位於中國的Club Med北大壺、亞布力及長白山滑雪村亦可享高達75折優惠！另外香港來往哈爾濱的航班復飛，亦輕鬆前往座落於中國最大滑雪區的亞布力度假村，體驗難忘的冬季假期。

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