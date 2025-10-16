Club Med 75週年4大打卡位登陸尖沙咀 大抽獎贏走全包式海島住宿/沙池海灘尋寶體驗

為慶祝一價全包式度假村品牌Club Med踏入75週年，Club Med推出75週年企劃，充滿陽光與沙灘的度假村10月將登陸尖沙咀，帶來4大打卡位及互動體驗，更有機會贏走全包式海島度假村住宿體驗，即睇詳情。

The Most Fun Under The Sun 4 大打卡熱點 由10月16至19期間，Club Med於尖沙咀K11 Art Mall中庭舉行「The Most Fun Under The Sun」活動，將海島度假氛圍帶至市中心，無需出國亦能感受Club Med自由精神與無憂假期魅力！活動設4大打卡熱點，率先帶來巨型太陽眼鏡裝置，象徵陽光與探索精神，猶如打開通往度假天堂的入口，為整個旅程揭開序幕！另外更設繽紛沙灘區，設有沙灘椅及太陽傘，營造出海灘度假氛圍，歡迎一家大小或與朋友一起前來拍照留念。

2 米高沙灘小木屋 開放海灘尋寶 另一打卡位為2米小木屋，裡面設有「動力沙沙池」，於指定日子開放「海灘尋寶」活動，小朋友可於沙池中尋找隱藏驚喜，完成任務後可換領香脆果仁酥一份！ 日期：2025年10月18至19日 時間：中午12時至晚上7時 地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭 費用：全免 活動時限：每節45分鐘及名額6個 參加方法：讚好Club Med HK Facebook專頁並於指定網站完成登記

「 75 Years of Club Med 」品牌展覽區 展覽區以「75 Years of Club Med」為主題，展示品牌歷史、全球度假村風貌及精彩影片回顧。現場設有簡單問答遊戲，可以了解Club Med的故事與精神，此外讚好Club Med HK Facebook專頁並答對問題即可獲得精美限定小禮品。

幸運大抽獎贏走全包式海島假期 由10月15至31日，Club Med更特別推出75週年幸運大抽獎，只需於活動網站填妥及提交表格，即有機會贏取度假大獎，體驗全包式海島度假村假期！豐富獎品包括：兩位成人6日5夜Club Med馬爾代夫卡尼島全包式假期（價值：港幣$43,020）、兩位成人5日4夜Club Med民丹島全包式假期（價值港幣$7,500）、Club Med度假村禮券（總值港幣$7,500）及Club Med精美禮品（總值港幣$3,000）。 參加抽獎：請按此 Club Med 75週年企劃「The Most Fun Under The Sun」 日期：2025年10月16至19日 時間：中午12時至晚上9時 地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭