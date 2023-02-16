Club Travel X Agoda合作升級旅遊平台 5月31前預訂酒店享9折【內附優惠碼】

全新「Club Travel 預訂平台」提供全球過千個旅遊熱點逾 200萬間酒店、度假屋、別墅及民宿，及200多個由傳統或廉價航空公司營運的航班選擇。客戶亦可享由Club Travel指定商業夥伴提供的旅遊保險和數據漫遊服務優惠。同時，The Club會員更可於透過Club Travel預訂及完成該行程後賺取Club積分或使用Club積分兌換機票住宿，盡享無縫的升級旅遊體驗。

5 月 31 前預訂酒店 全球住宿 10% 折扣

為慶祝Club Travel與Agoda合作推出全新升級Club Travel預訂平台，客戶現在至2023年5月31日期間使用推廣碼“CLUBHOTEL10”於Club Travel 預訂精選酒店住宿，可享10%折扣優惠。預訂機票住宿賺取高至3% Club積分回贈。The Club會員於Club Travel 預訂機票、住宿或於The Club的購物與獎賞平台購買旅遊商品， 可使 Club積分進行兌換，或者選擇消費以賺取Club積分用於下一個旅程或交易，及兌換各種精彩產品，如機場快綫車票、行李箱等。另外，Citi The Club信用卡客戶更可享合共高達3%Club積分簽賬回贈。