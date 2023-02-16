Club Travel X Agoda合作升級旅遊平台 5月31前預訂酒店享9折【內附優惠碼】

Club Travel宣佈與數碼旅遊平台Agoda合作，將現有旅遊網上平台升級，提供多元化旅遊產品。更同步推出限定優惠，於5月尾前預訂酒店享9折。
全新「Club Travel 預訂平台」提供全球過千個旅遊熱點逾 200萬間酒店、度假屋、別墅及民宿，及200多個由傳統或廉價航空公司營運的航班選擇。客戶亦可享由Club Travel指定商業夥伴提供的旅遊保險和數據漫遊服務優惠。同時，The Club會員更可於透過Club Travel預訂及完成該行程後賺取Club積分或使用Club積分兌換機票住宿，盡享無縫的升級旅遊體驗。
5月31前預訂酒店 全球住宿10%折扣
為慶祝Club Travel與Agoda合作推出全新升級Club Travel預訂平台，客戶現在至2023年5月31日期間使用推廣碼“CLUBHOTEL10”於Club Travel 預訂精選酒店住宿，可享10%折扣優惠。預訂機票住宿賺取高至3% Club積分回贈。The Club會員於Club Travel 預訂機票、住宿或於The Club的購物與獎賞平台購買旅遊商品， 可使 Club積分進行兌換，或者選擇消費以賺取Club積分用於下一個旅程或交易，及兌換各種精彩產品，如機場快綫車票、行李箱等。另外，Citi The Club信用卡客戶更可享合共高達3%Club積分簽賬回贈。
$78入手Go Travel SIM卡
由即日起至 2023 年 12 月 31 日期間，於指定網頁使用拍住賞付款及指定優惠碼可享$10優惠，即以優惠價$78購買Go Travel SIM卡旅遊數據。旅遊數據適用於15個地區：中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、 馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、越南、台灣及泰國。
另外，由即日起至2023年3月31日期間，於Club Travel預訂平台成功支付合資格產品後，可享5折投保「iTravel Plus單次旅程」(HKTIA代理)。