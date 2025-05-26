Coach慶祝Peanuts漫畫誕生75周年 聯乘手袋/掛飾/絲巾 限量7隻巨型Snoopy皮革公仔

Coach為紀念Peanuts漫畫(花生漫畫)誕生75周年，再合作推聯乘，Snoopy及一眾朋友現身於多個經典袋款、掛飾、絲巾及雨傘等。系列以漫畫的流行圖案和色彩搭配為創作靈感，例如將20世紀60年代一幅原版漫畫印在熱賣的Tabby手袋、Swinger單肩手袋、Rogue手袋及Cargo 26托特手袋等，並用刺繡和網版印刷，令每位角色更活靈活現地呈現，為打扮增添俏皮感。品牌更推出巨型Snoopy皮革公仔，僅於香港限量發售7隻，各位紛絲記得留意！

Coach X Peanuts Cargo Backpack $3,500

報紙印刷的復古質感 Coach今次把報紙印刷的復古質感與Peanuts的卡通形象塑造強大視覺反差，富懷舊又增添一抹俏皮感。Tabby手袋、Rogue手袋及銀包以粉筆白及榛果兩種色調呈現：粉筆白的冷調啞光底色如同黑白漫面中的「畫布」，凸顯Peanuts角色的輪廓，並展現原稿的筆觸以及報紙印刷的歷史感，交融時尚與懷舊；暖調的榛果色皮革紋理，則與泛黃的報紙質感相輔相承，令漫畫圖案更有復古氛圍。

Snoopy 小掛飾 品牌同時推出大熱小掛飾，可愛的Snoopy在其紅色屋頂上慵懶躺著，頓時洋溢著陣陣輕鬆愉快氣息。深受歡迎的Cargo 26托特手袋及 Cargo後背包，帆布上的刺繡工藝精巧細膩，令整個包款的視覺效果更具層次感。

Coach x Peanuts 小掛飾 $3,950

巨型 Snoopy 皮革公仔 整個系列另一亮點，是Snoopy皮革收藏公仔，分為巨型擺件尺寸(128.9厘米長*99.9厘米闊*92.9厘米高)，及可抱在身上的中型尺寸。公仔由牛皮製成，頸圈上還飾有Coach標誌性的吊牌。屬於收藏品級別的巨型Snoopy公仔，僅於香港限量發售7隻。兩款公仔現已進駐Coach尖沙咀美麗華廣場的旗鑑店，粉絲們可隨時探店，與可愛Snoopy玩偶打卡。另外還有皮革筆記本、迷你雨傘和其他可愛配飾單品，Snoopy紛絲不要錯過。