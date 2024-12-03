COACH霓虹燈期間限定店 玩Y2K高炒照相館/抽刺繡襟章盲盒

Coach近日在銅鑼灣崇光開設期間限定店 #BeyondNeon，把本地霓虹燈及標誌性元素融入於店鋪的設計中，象徵香港奮鬥精神。開幕當日特別請來MIRROR成員陳卓賢(Ian)和COLLAR成員邱彥筒(Marf)，以及活動司儀陳俞希(Hailey)，成為活動亮點。

此次限定店與香港本地霓虹藝術家Jive Lau合作，把本地霓虹燈及標誌性元素融入於店鋪設計中，以象徵著香港奮鬥精神，亦正正與品牌所提出的果敢精神作呼應。Jive 曾於2017年前往台灣深造，致力於延續霓虹燈藝術，並在2019年起全職投入創作，經營「九龍霓虹」業務約6年，前後與多個本地品牌合作，創作出極具香港獨色的作品。他認為霓虹燈在香港具有深遠的意義，象徵這個繁華城市的文化底蘊。提到香港，外國人便會聯想到令人著迷的夜景，維港兩岸及街道上的霓虹招牌更是無可取代的元素。Coach期望透過限定店及Jive Lau 的故事，激勵 Z 世代勇於表現真實自我，尋找屬於自己的舞台。

Y2K 高炒照相館+刺繡襟章盲盒 限定店內更有一系列體驗活動，旨在融合品牌精神與香港獨特的文化元素，打造難忘的沉浸式體驗。首先是Coach照相館，透過「高炒俯視」鏡頭的相機，以GenZ的角度感受Y2K的自拍美學風格拍攝4格美照圖，捕捉完美瞬間的美好時光。接著是 Coach明信片集章站，店內設有 2 個集章點，只需收集5個印章，即可製作充滿港式氛圍的Coach明信片並收藏。限定店更獨家推出一套5款Coach刺繡襟章盲盒系列，以限定店5個最具標示性的圖案為造型，製作成迷你可愛的刺繡襟章，店內任何消費即隨機送出，數量有限，送完即止。

最新冬季系列 除了體驗活動，限定店展示最新冬季系列，全新的Tabby包款，靈感源自1970年代經典設計，透過改變金屬鍊條，能夠輕鬆轉換成斜背或單肩包，展現出多變風格。此外，Holiday Shine系列巧妙地融合金屬、天鵝絨和水晶等元素，營造出奢華精緻的氛圍，為節日派對帶來閃耀光彩。Coach提供多樣的節日禮物選擇，由時尚圍巾、帽子，到迷人的配飾如Coach熊、鑰匙扣和杯子，以及精緻的髮飾和絲巾等小飾品，作為聖誕禮物絕對合適。

COACH 期間限定店 #BeyondNeon 地址： 銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨G28地舖 營業日期：即日起至2025年2月18日