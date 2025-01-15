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生活
2025-01-15 15:00:00

COCOMELON互動課室巡演 設6大探索區 90分鐘學500 TOEFL核心詞

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COCOMELON互動課室巡演 設6大探索區 90分鐘學500 TOEFL核心詞
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深受兒童歡迎的兒歌動畫CoComelon近期設「COCOMELON–互動課室現場」（COCOMELON Immersive Education Experience），並香港更加成為亞洲巡演首站。演出將互動課室搬上舞台，觀眾可於霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等不同情境下學英文及提升多元智能。演出全程採用TOEFL Primary教材，甚至能於短短90分鐘演出時間內學習超過500TOEFL Primary核心詞彙，絕對能讓小朋友愉快中學習。

COCOMELON–互動課室現場

特設6大探索區

「COCOMELON–互動課室現場」將課室搬上舞台，期望令學習英文變得有趣，特設6大區域。當中包括：有打卡拍照區、藝術創作區、迷你圖書館區及玩具區、CoComelon Pop Up Store及互動音樂區。

繁星下增強多元智能

最受矚目的「90分鐘互動教室」，由廣受小朋友喜愛的英文認證老師Ms.Appleberry帶領下，觀眾能與JJTomTomYoYo和他們的朋友們一起透過音樂教室、霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等場景提高多元智能，如語言智能、空間智能、邏輯-數學智能等。 

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COCOMELON–互動課室現場

90分鐘學500 TOEFL Primary核心詞

「COCOMELON–互動課室現場」更是全程採用TOEFL Primary教材，小朋友可於90分鐘演出時間內學習多達500TOEFL Primary考試核心詞彙，並獲TOEFL Primary的支持作為官方英語評估。

COCOMELON–互動課室現場

一票暢通

每張門票可玩齊所有區域，包括90分鐘演出。門票設早鳥優惠，在早鳥優惠期間購買門票額外送一份特別版CoComelon紀念品。

屆時將有免費CoComelon主題巴士接送持票觀眾從Airside Mall到達場地。現場不但設有多個免費學習區域，亦設有JJ及朋友合照區，盡情投入 CoComelon世界之中。

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