COCOMELON互動課室巡演 設6大探索區 90分鐘學500 TOEFL核心詞

深受兒童歡迎的兒歌動畫CoComelon近期設「COCOMELON–互動課室現場」（COCOMELON Immersive Education Experience），並香港更加成為亞洲巡演首站。演出將互動課室搬上舞台，觀眾可於霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等不同情境下學英文及提升多元智能。演出全程採用TOEFL Primary教材，甚至能於短短90分鐘演出時間內學習超過500個TOEFL Primary核心詞彙，絕對能讓小朋友愉快中學習。

特設6大探索區 「COCOMELON–互動課室現場」將課室搬上舞台，期望令學習英文變得有趣，特設6大區域。當中包括：有打卡拍照區、藝術創作區、迷你圖書館區及玩具區、CoComelon Pop Up Store及互動音樂區。 繁星下增強多元智能 最受矚目的「90分鐘互動教室」，由廣受小朋友喜愛的英文認證老師Ms.Appleberry帶領下，觀眾能與JJ、TomTom、YoYo和他們的朋友們一起透過音樂教室、霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等場景提高多元智能，如語言智能、空間智能、邏輯-數學智能等。

90分鐘學500 TOEFL Primary 核心詞 「COCOMELON–互動課室現場」更是全程採用TOEFL Primary教材，小朋友可於90分鐘演出時間內學習多達500個TOEFL Primary考試核心詞彙，並獲TOEFL Primary的支持作為官方英語評估。