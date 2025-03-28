Cocomelon 5大角色齊聚香港 大唱多首經典兒歌 設早鳥優惠9折門票

Cocomelon向來是小朋友的至愛卡通片，近年設全球巡演，與世界各地小朋友見面。5大角色首次登陸香港，於5月16至18日舉辦《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》，帶領香港粉絲投入歡樂的學習旅程。人氣角色JJ、Nina、Cody、Cece及Ms. Appleberry將現身香港西沙GO PARK，與粉絲齊唱多首經典兒歌，當中包括《If You’re Happy and You Know It》及《Wheels on the Bus》。