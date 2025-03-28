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生活
2025-03-28 17:00:00

Cocomelon 5大角色齊聚香港 大唱多首經典兒歌 設早鳥優惠9折門票

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Cocomelon 5大角色齊聚香港 大唱多首經典兒歌 設早鳥優惠9折門票
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Cocomelon向來是小朋友的至愛卡通片，近年設全球巡演，與世界各地小朋友見面。5大角色首次登陸香港，於51618日舉辦《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》，帶領香港粉絲投入歡樂的學習旅程。人氣角色JJNinaCodyCeceMs. Appleberry將現身香港西沙GO PARK，與粉絲齊唱多首經典兒歌，當中包括《If Youre Happy and You Know It》及《Wheels on the Bus》。

Cocomelon 5大人氣角色齊聚香港！

Cocomelon 5大人氣角色齊聚香港！

現場大唱多首經典兒歌

Cocomelon透過趣味動畫故事及兒歌，幫助幼兒學習形狀、顏色及數字等基礎知識。 Cocomelon中最受歡迎的老師Ms. Appleberry將於51618日，帶領JJNinaCodyCece等角色演唱不同經典兒歌，當中包括《If Youre Happy and You Know It》、《Wheels on the Bus》、《Head, Shoulders, Knees and Toes》、《Animal Dance 及《Freeze Dance》等兒歌，幫助孩子學習不同概念。

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Cocomelon一眾人氣角色與粉絲齊唱多首經典兒歌。 Cocomelon一眾人氣角色與粉絲齊唱多首經典兒歌。 Cocomelon一眾人氣角色與粉絲齊唱多首經典兒歌。 Cocomelon一眾人氣角色與粉絲齊唱多首經典兒歌。

早鳥優惠門票

票價分別為HKD480HKD580HKD680。由即日起至330日，粉絲可於Klook購買9折早鳥優惠門票。

《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》活動詳情。 《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》活動詳情。

 CoComelon: Sing-A-Long LIVE

日期：516日至18

時間：516日：7:00pm

517日：10:00am/ 2:00pm/ 6:00pm

518日：10:00am/ 2:00pm

地址：AXA 安盛創夢館 (新界西沙海映路9號西沙GO PARK)

票價：$480/ $580/ $680

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