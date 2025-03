Cocomelon 5大角色齊聚香港 大唱多首經典兒歌 設早鳥優惠9折門票

Cocomelon向來是小朋友的至愛卡通片,近年設全球巡演,與世界各地小朋友見面。5大角色首次登陸香港,於5月16至18日舉辦《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》,帶領香港粉絲投入歡樂的學習旅程。人氣角色JJ、Nina、Cody、Cece及Ms. Appleberry將現身香港西沙GO PARK,與粉絲齊唱多首經典兒歌,當中包括《If You’re Happy and You Know It》及《Wheels on the Bus》。

現場大唱多首經典兒歌

Cocomelon透過趣味動畫故事及兒歌,幫助幼兒學習形狀、顏色及數字等基礎知識。 Cocomelon中最受歡迎的老師Ms. Appleberry將於5月16至18日,帶領JJ、Nina、Cody、Cece等角色演唱不同經典兒歌,當中包括《If You’re Happy and You Know It》、《Wheels on the Bus》、《Head, Shoulders, Knees and Toes》、《Animal Dance》 及《Freeze Dance》等兒歌,幫助孩子學習不同概念。