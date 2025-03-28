Cocomelon 5大角色齊聚香港 大唱多首經典兒歌 設早鳥優惠9折門票

Cocomelon向來是小朋友的至愛卡通片，近年設全球巡演，與世界各地小朋友見面。5大角色首次登陸香港，於5月16至18日舉辦《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》，帶領香港粉絲投入歡樂的學習旅程。人氣角色JJ、Nina、Cody、Cece及Ms. Appleberry將現身香港西沙GO PARK，與粉絲齊唱多首經典兒歌，當中包括《If You’re Happy and You Know It》及《Wheels on the Bus》。
現場大唱多首經典兒歌
Cocomelon透過趣味動畫故事及兒歌，幫助幼兒學習形狀、顏色及數字等基礎知識。 Cocomelon中最受歡迎的老師Ms. Appleberry將於5月16至18日，帶領JJ、Nina、Cody、Cece等角色演唱不同經典兒歌，當中包括《If You’re Happy and You Know It》、《Wheels on the Bus》、《Head, Shoulders, Knees and Toes》、《Animal Dance》 及《Freeze Dance》等兒歌，幫助孩子學習不同概念。
設早鳥優惠門票
票價分別為HKD480、HKD580及HKD680。由即日起至3月30日，粉絲可於Klook購買9折早鳥優惠門票。
《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》
日期：5月16日至18日
時間：5月16日：7:00pm
5月17日：10:00am/ 2:00pm/ 6:00pm
5月18日：10:00am/ 2:00pm
地址：AXA 安盛創夢館 (新界西沙海映路9號西沙GO PARK)
票價：$480/ $580/ $680