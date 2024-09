Cody OOH主題電車給市民打卡 祝賀港隊運動員體壇獲佳積

主題電車由即日起行駛港島區,以勝利的軌跡與市民分享港隊運動員在國際體壇的輝煌戰績。電車主題為「我們的驕傲」(Proud of Our Athletes),車身以和諧的配色——藍、粉、紫為背景設計基調。丁香粉紫的主打色調,配以象徵性標誌的圓形圖案將充滿法式風情的巴黎情懷蔓延到港。

香港運動員近日在國際體壇屢獲佳積, Cody OUT OF HOME( Cody OOH ) 特意設計主題電車,穿梭商業及購物區,讓市民大眾一同分享喜悅,於電車經過時打卡,並為所有運動員送上最真摯的祝賀。

另外,車身印有「我們的驕傲」、「Proud of Our Athletes」、「Proud of You」及「滿載勝利的軌跡」字眼,藉此祝賀港隊凱旋歸來,勇奪佳績。而電車頭尾則印上「Lifting Standards」(精益求精)字眼,展示運動員發揮極高的競技水準,努力創造一個又一個驕人成績,充分展示崇高的體育精神,同時希望鼓勵香港人永不言敗,不懈奮鬥。

港隊的驕傲運動員永不停步

站在國際運動舞台上從不容易,香港運動員能夠突圍而出,全憑他們堅毅過人的意志。面對每個挑戰從不停步,繼續追趕並爭取更好的成績。是次主題電車推廣為期一個月,Cody OOH希望透過香港最具標誌性的公共交通工具電車,讚揚所有運動員在四年一度的國際體育盛事上拼盡全力,並積極向世界展現出不屈不撓的香港精神。