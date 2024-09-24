Cody OOH主題電車給市民打卡 祝賀港隊運動員體壇獲佳積

主題電車由即日起行駛港島區，以勝利的軌跡與市民分享港隊運動員在國際體壇的輝煌戰績。電車主題為「我們的驕傲」(Proud of Our Athletes)，車身以和諧的配色——藍、粉、紫為背景設計基調。丁香粉紫的主打色調，配以象徵性標誌的圓形圖案將充滿法式風情的巴黎情懷蔓延到港。

香港運動員近日在國際體壇屢獲佳積， Cody OUT OF HOME( Cody OOH ) 特意設計主題電車，穿梭商業及購物區，讓市民大眾一同分享喜悅，於電車經過時打卡，並為所有運動員送上最真摯的祝賀。

另外，車身印有「我們的驕傲」、「Proud of Our Athletes」、「Proud of You」及「滿載勝利的軌跡」字眼，藉此祝賀港隊凱旋歸來，勇奪佳績。而電車頭尾則印上「Lifting Standards」(精益求精)字眼，展示運動員發揮極高的競技水準，努力創造一個又一個驕人成績，充分展示崇高的體育精神，同時希望鼓勵香港人永不言敗，不懈奮鬥。

港隊的驕傲運動員永不停步

站在國際運動舞台上從不容易，香港運動員能夠突圍而出，全憑他們堅毅過人的意志。面對每個挑戰從不停步，繼續追趕並爭取更好的成績。是次主題電車推廣為期一個月，Cody OOH希望透過香港最具標誌性的公共交通工具電車，讚揚所有運動員在四年一度的國際體育盛事上拼盡全力，並積極向世界展現出不屈不撓的香港精神。