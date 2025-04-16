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生活
2025-04-16 17:00:00

CODY OOH X 香港精釀啤酒協會 免費乘電車品鑒7款精釀手工啤

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只要掃描車身上的二維碼，便可報名參加活動，名額共20個。

只要掃描車身上的二維碼，便可報名參加活動，名額共20個。

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坐電車品酒，活動夠創新！說的是由高達戶外CODY out of home及香港精釀啤酒協會，聯合主辦的首個「移動學院：精釀啤酒篇」，將於4月26日（星期六）舉行。公眾可以免費參加，乘坐電車一邊暢遊香港，一邊品嘗七個本地精釀啤酒品牌自家釀造的獨特口味啤酒。
 

全港首個「移動學院：精釀啤酒篇」將於4月26日舉行，現開放報名。 乘客可享用由Black Kite Brewery、Breer HK、Carbon Brews、Deadman Brewery、hEROES Beer Co、H.K. Lovecraft及Yardley Brothers 精釀的創新口味啤酒。 首個「移動學院：精釀啤酒篇」活動將於4月26日（星期六）下午舉行。

首個「移動學院：精釀啤酒篇」

高達戶外CODY out of home(CODY OOH)是一家坐擁香港電車、九龍巴士獨家廣告特許經營權及各大主要隧道廣告的代理公司，今次與香港精釀啤酒協會合作，首度將七個本地精釀品牌帶給電車乘客與旅客，讓乘客同時欣賞香港獨特的城市風景，體驗香港的文化，細嘗多樣的本地精釀手工啤酒，讓更多人了解並支持本地創新產品，提升本地旅遊的吸引力。透過創意交流的旅程，彷彿進入一個移動的啤酒天堂。

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獨家設計精釀地圖

在一小時的電車旅程中，乘客可盡享Black Kite Brewery、Breer HK、Carbon Brews、Deadman Brewery、hEROES Beer Co、H.K.Lovecraft及Yardley Brothers釀製的創新口味啤酒，更獲發獨家設計的精釀地圖，了解更多本地精釀的歷史及提供本地精釀的餐廳資料。大家又可以結識同樣熱愛手工啤酒的朋友，彼此分享品酒心得。

乘客可獲發獨家設計的精釀地圖。 Black Kite Blue Taxi Cold IPA：強勁的啤酒花風味及溫和的甘苦味，既有濃郁 IPA 特色，卻沒有任何沉重感，輕鬆易飲。 Breer 菠蘿包IPA有椰子和鳳梨的熱帶風味，滑順易入口。 Deadman Brewery的Crazy Rabbit融合了深度烘焙的麥芽和烘焙咖啡，咖啡香氣濃郁。 hEROES Beer Co帶來DRINK LIKE A FISH 鹹魚蜂蜜酒，採用本地蜂蜜和馬友鹹魚釀製，半鹹半甜之間，蘊含天然發酵的柑橘酸味和溫和的碳酸口感。 H.K.Lovecraft的The Buzzing是亞洲首家釀酒廠在發酵後添加蜜糖，每一口都保留原蜜的純粹精華。 Yardley Brothers的泰式風味鹹味啤酒Thai Chilli Getaway — Basil Birds，以香草取代啤酒花。 Carbon Brewsx 杜可風Like The Wind，散發芒果、柳橙和水蜜桃的香氣、柑橘和松木的風味，並帶有葡萄柚和些少泥土的底蘊。

「移動學院：精釀啤酒篇」

日期：2025年4月26日（星期六）
時間及地點：
下午3時至4時（由西環干諾道西屈地街電車總廠出發，到銅鑼灣電車總站近富豪香港酒店解散）
下午4時15分至5時15分（由銅鑼灣電車總站近富豪香港酒店出發，到西環干諾道西屈地街電車總廠解散）

報名方法：
公眾可以捕捉在港島多區行駛的特色「移動學院：精釀啤酒篇」電車，掃描車身上的二維碼報名參加活動。名額共20個，每個名額可攜同一位親友參加，先到先得，免費參與，成功參與人士將獲專人通知。（活動只限18歲以上人士參與）

CODY OOH市場營銷總監張凱迪（左四）、CBA代表及七間手工啤廠代表合作舉辦活動。

CODY OOH市場營銷總監張凱迪（左四）、CBA代表及七間手工啤廠代表合作舉辦活動。

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