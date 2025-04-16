CODY OOH X 香港精釀啤酒協會 免費乘電車品鑒7款精釀手工啤

坐電車品酒，活動夠創新！說的是由高達戶外CODY out of home及香港精釀啤酒協會，聯合主辦的首個「移動學院：精釀啤酒篇」，將於4月26日（星期六）舉行。公眾可以免費參加，乘坐電車一邊暢遊香港，一邊品嘗七個本地精釀啤酒品牌自家釀造的獨特口味啤酒。

高達戶外CODY out of home(CODY OOH)是一家坐擁香港電車、九龍巴士獨家廣告特許經營權及各大主要隧道廣告的代理公司，今次與香港精釀啤酒協會合作，首度將七個本地精釀品牌帶給電車乘客與旅客，讓乘客同時欣賞香港獨特的城市風景，體驗香港的文化，細嘗多樣的本地精釀手工啤酒，讓更多人了解並支持本地創新產品，提升本地旅遊的吸引力。透過創意交流的旅程，彷彿進入一個移動的啤酒天堂。

在一小時的電車旅程中，乘客可盡享Black Kite Brewery、Breer HK、Carbon Brews、Deadman Brewery、hEROES Beer Co、H.K.Lovecraft及Yardley Brothers釀製的創新口味啤酒，更獲發獨家設計的精釀地圖，了解更多本地精釀的歷史及提供本地精釀的餐廳資料。大家又可以結識同樣熱愛手工啤酒的朋友，彼此分享品酒心得。

「移動學院：精釀啤酒篇」

日期：2025年4月26日（星期六）

時間及地點：

下午3時至4時（由西環干諾道西屈地街電車總廠出發，到銅鑼灣電車總站近富豪香港酒店解散）

下午4時15分至5時15分（由銅鑼灣電車總站近富豪香港酒店出發，到西環干諾道西屈地街電車總廠解散）

報名方法：

公眾可以捕捉在港島多區行駛的特色「移動學院：精釀啤酒篇」電車，掃描車身上的二維碼報名參加活動。名額共20個，每個名額可攜同一位親友參加，先到先得，免費參與，成功參與人士將獲專人通知。（活動只限18歲以上人士參與）