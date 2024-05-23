Coffee or SEALY?｜絲漣床褥大戰醒神咖啡投票決勝負 期間限定睡眠體驗館登陸K11 art mall

床褥品牌 Sealy絲漣床褥與日式生活概念店 How To Live Well 合力打造全港首家期間限定Pop-up睡眠體驗館，館中將展出Sealy「Posture Premier」、「Hotel Collection」、「Heritage」三大床褥系列對陣三款Sealy x HOW期間限定醒神咖啡（每日限量50杯），公眾可親身體驗醒神咖啡與Sealy秒睡床褥的對決威力。

矛盾大對決：醒神咖啡vs奢華床褥 睡眠佔據了我們人生三分之一的時間，每位成年人平均每日的睡眠時間佔6至8小時，然而咖啡文化卻早已深深融入都市人的生活。絲漣床褥澳洲總部於2024年發佈的全球睡眠研究，涵蓋世界各地超過二萬名受訪者，據香港調查結果顯示，有25%受訪者在睡前二至五小時內飲咖啡，令他們難以入睡；而每日飲1杯的受訪者中，更有23%表示睡眠質素有影響。但假如他們遇上Sealy絲漣床褥，究竟提神咖啡或是令人秒睡的SEALY威力強？



睡眠體驗館內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！試瞓體驗過後，記得在對決投票區，留下你神聖的一票，投給你心目中更具魅力的一方吧！

簡單回答小問題即可獲贈醒神咖啡及床褥優惠券 客人只需掃描QR Code，簡單回答小問題，由網上智能「Sealy床褥配對專家」推薦最適合床褥，即可免費獲贈Sealy限定醒神咖啡一杯及Sealy優惠券一張，每日限量50杯，送完即止。

