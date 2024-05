Coffee or SEALY?|絲漣床褥大戰醒神咖啡投票決勝負 期間限定睡眠體驗館登陸K11 art mall

床褥品牌 Sealy絲漣床褥與日式生活概念店 How To Live Well 合力打造全港首家期間限定Pop-up睡眠體驗館,館中將展出Sealy「Posture Premier」、「Hotel Collection」、「Heritage」三大床褥系列對陣三款Sealy x HOW期間限定醒神咖啡(每日限量50杯),公眾可親身體驗醒神咖啡與Sealy秒睡床褥的對決威力。