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生活
2024-05-23 16:43:00

Coffee or SEALY?｜絲漣床褥大戰醒神咖啡投票決勝負 期間限定睡眠體驗館登陸K11 art mall

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Coffee or SEALY?｜絲漣床褥大戰醒神咖啡投票決勝負 期間限定睡眠體驗館登陸K11 art mall

Coffee or SEALY?｜絲漣床褥大戰醒神咖啡投票決勝負 期間限定睡眠體驗館登陸K11 art mall

床褥品牌 Sealy絲漣床褥與日式生活概念店 How To Live Well 合力打造全港首家期間限定Pop-up睡眠體驗館，館中將展出Sealy「Posture Premier」、「Hotel Collection」、「Heritage」三大床褥系列對陣三款Sealy x HOW期間限定醒神咖啡（每日限量50杯），公眾可親身體驗醒神咖啡與Sealy秒睡床褥的對決威力。

場內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！ 場內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！ 場內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！ 場內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！ 場內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！

矛盾大對決：醒神咖啡vs奢華床褥

睡眠佔據了我們人生三分之一的時間，每位成年人平均每日的睡眠時間佔6至8小時，然而咖啡文化卻早已深深融入都市人的生活。絲漣床褥澳洲總部於2024年發佈的全球睡眠研究，涵蓋世界各地超過二萬名受訪者，據香港調查結果顯示，有25%受訪者在睡前二至五小時內飲咖啡，令他們難以入睡；而每日飲1杯的受訪者中，更有23%表示睡眠質素有影響。但假如他們遇上Sealy絲漣床褥，究竟提神咖啡或是令人秒睡的SEALY威力強？
 

館內裝置設計奇趣，吸引不少網紅到場打卡。 試瞓體驗過後，記得在對決投票區，留下你神聖的一票，投給你心目中更具魅力的一方吧！ 留下神聖一票

睡眠體驗館內分別展出Sealy超值、輕奢、奢華的三大床褥系列，提供試瞓和打卡，和你一同探索這場醒神咖啡與令人秒睡的Sealy床褥之矛盾大對決！試瞓體驗過後，記得在對決投票區，留下你神聖的一票，投給你心目中更具魅力的一方吧！

SEALY Hotel Collection Coffee 酒店特選咖啡 SEALY Posture Premier Jelly Affogato 極致果凍意式咖啡 SEALY Heritage Candy Floss 奢華式棉花糖咖啡 三款Sealy x HOW期間限定醒神咖啡（每日限量50杯）

簡單回答小問題即可獲贈醒神咖啡及床褥優惠券

客人只需掃描QR Code，簡單回答小問題，由網上智能「Sealy床褥配對專家」推薦最適合床褥，即可免費獲贈Sealy限定醒神咖啡一杯及Sealy優惠券一張，每日限量50杯，送完即止。
 

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Coffee or zzz SEALY? 咖啡醒神·秒睡Sealy大對決

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