Coldplay演唱會｜Coldplay Moon Music限定店登陸AIRSIDE 買獨家Tee/帽/衛衣/海報

Coldplay香港演唱會今日開始！而Coldplay Moon Music限定店即日起登陸啟德AIRSIDE，限定店不僅是《Music Of The Spheres World Tour》香港站巡演周邊商品的首發站，更以專輯的獨特意象打造沉浸式體驗空間，為巡演掀起熱潮！限定店將由即日至4月27日在啟德AIRSIDE舉行，有多款精選巡演周邊商品，包括 獨家限定T恤、cap帽、漁夫帽、衛衣、《Moon Music》CD、黑膠碟及海報等，讓樂迷搶先收藏巡演紀念品！

「Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE」以《Moon Music》的月亮、天空與彩虹元素為靈感，帶來一系列巡演周邊商品，包括《Moon Music》CD及黑膠碟，以及巡迴演唱會系列的T恤、連帽衛衣、LOGO漁夫帽、棒球帽、手鏈、水瓶、巡演手冊，還有 Pop-up限定款 T恤及巡演海報，所有商品均採用環保物料製作。Pop-up限定款T恤的全數收益將捐贈心靈雞湯基金會，惠及有需要社群。

除了商品發售外，限定店更設有多個互動體驗。「留言牆」邀請粉絲寫下愛與團結的訊息；「Coldplay封面牆」以專輯意象打造拍照背景，讓樂迷沉浸於《Moon Music》的藝術氛圍；彩虹、月亮及天空主題拍照區帶來夢幻視覺享受；現場亦會播放由45國150位藝術家聯合創作的Coldplay短片《A Film For The Future》，探索音樂與未來的無限可能。限定店將開放近一個月，讓樂迷在巡演前後都能到場打卡朝聖，商品數量有限，售完即止。

Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE 詳情 地址： 啟德AIRSIDE地下G015舖 日期：即日至4月27日 時間：上午11:00至晚上9:00