Coldplay演唱會｜DHL辦門票抽獎活動 送演唱會門票及DHL x Coldplay限量版T-shirt

「Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」將於4月在啟德主場館舉行，DHL作為巡迴演唱會的官方物流合作夥伴，宣佈將送出演唱會門票以及DHL x Coldplay 限量版T-shirt！
由即日起至3月24 日，只須到任何一間本地DHL 速遞中心投寄國際文件或包裹，支付運費並成功登記，即有機會贏取Coldplay獎品。每張有效空運提單可獲得1次登記抽獎機會，參加次數不限，投寄次數越多，贏得獎品的機會越大！
DHL「Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」抽獎詳情
推廣期：即日起至2025年3月24日
抽獎活動獎品及得獎名額：
「Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」— 香港站門票2張 4名
DHL x Coldplay 限量版T-shirt 1 件 20名
參加方法：
1. 於推廣期內前往全港任何一間 DHL 速遞中心投寄國際文件或包裹，並支付運費
2. 成功投寄後，於推廣期內前往抽獎網站登記
3. 得獎名單將於2025年4月2日公布
4. 獎品換領安排：得獎者將會收到由DHL Express發出的電郵通知得獎及獎品換領詳情
「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 演唱會」— 香港站
日期：2025年4月8日、9日、11日和12日
地點：香港啟德主場館