Coldplay演唱會｜DHL辦門票抽獎活動 送演唱會門票及DHL x Coldplay限量版T-shirt

由即日起至3月24 日，只須到任何一間本地DHL 速遞中心投寄國際文件或包裹，支付運費並成功登記，即有機會贏取Coldplay獎品。每張有效空運提單可獲得1次登記抽獎機會，參加次數不限，投寄次數越多，贏得獎品的機會越大！

DHL「 Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」抽獎詳情

推廣期：即日起至2025年3月24日

抽獎活動獎品及得獎名額：

「Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」— 香港站門票2張 4名

DHL x Coldplay 限量版T-shirt 1 件 20名