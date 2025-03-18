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2025-03-18 12:00:00

Coldplay演唱會｜DHL辦門票抽獎活動 送演唱會門票及DHL x Coldplay限量版T-shirt

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Coldplay演唱會｜DHL辦門票抽獎活動 送演唱會門票及DHL x Coldplay限量版T-shirt

Coldplay演唱會｜DHL辦門票抽獎活動 送演唱會門票及DHL x Coldplay限量版T-shirt

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Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」將於4月在啟德主場館舉行，DHL作為巡迴演唱會的官方物流合作夥伴，宣佈將送出演唱會門票以及DHL x Coldplay 限量版T-shirt

DHL舉辦「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」香港站門票抽獎活動

DHL舉辦「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」香港站門票抽獎活動

由即日起至324 日，只須到任何一間本地DHL 速遞中心投寄國際文件或包裹，支付運費並成功登記，即有機會贏取Coldplay獎品。每張有效空運提單可獲得1次登記抽獎機會，參加次數不限，投寄次數越多，贏得獎品的機會越大！

DHL「Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」抽獎詳情

推廣期：即日起至2025324

抽獎活動獎品及得獎名額：

Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」— 香港站門票2 4

DHL x Coldplay 限量版T-shirt 1 20

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DHL舉辦「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」香港站門票抽獎活動

DHL舉辦「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」香港站門票抽獎活動

參加方法：

1.      於推廣期內前往全港任何一間 DHL 速遞中心投寄國際文件或包裹，並支付運費

2.      成功投寄後，於推廣期內前往抽獎網站登記

3.      得獎名單將於202542日公布

4.      獎品換領安排：得獎者將會收到由DHL Express發出的電郵通知得獎及獎品換領詳情

 

Coldplay Music Of The Spheres World Tour 演唱會」— 香港站

日期：202548日、9日、11日和12

地點：香港啟德主場館

「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」將於4月在啟德主場館舉行

「Coldplay Music Of The Spheres World Tour 世界巡迴演唱會」將於4月在啟德主場館舉行

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