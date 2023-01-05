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2023-01-05 17:43:05

COLLAR成軍一周年 「The Bright Side」觀光巴士套票/Photocard/繡章周邊 明早10時開賣

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COLLAR成軍一周年 「The Bright Side」觀光巴士套票/Photocard/繡章周邊 明早10時開賣

COLLAR成軍一周年 「The Bright Side」觀光巴士套票/Photocard/繡章周邊 明早10時開賣

本月12日是COLLAR出道一周年，為紀念成軍一周年，COLLAR以「The Bright Side」為主題，寓意「世界就算灰暗，也為你留下一扇窗，一線光能為你打開天空，帶來一線希望」，並推出「The Bright Side號」觀光巴士，以答謝粉絲一路以來的支持，寄望與一眾樂迷向著光明未來進發。

COLLAR成軍一周年，推出「The Bright Side號」觀光巴士。 COLLAR成軍一周年，推出「The Bright Side號」觀光巴士。 COLLAR成軍一周年，推出「The Bright Side號」觀光巴士。 COLLAR成軍一周年，推出「The Bright Side號」觀光巴士。

113日起，「The Bright Side號」觀光巴士於指定日子穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，觀光巴士內設有COLLAR周年主題打卡位，更有COLLAR成員為你報站。「The Bright Side號」觀光巴士設有一共8款全日票，可一日內無限次乘坐COLLARThe Bright Side號」行走的觀光巴士路線。同時推出多款周邊產品，包括兩款COLLAR一週年紀念繡章、COLLAR成員親手提字「The Bright Side」一周年紀念膠帶及限量500Photocard Set，每款極具收藏價值，COLLAR粉絲不可錯過！

KKday將於明日(16)早上10時獨家發售COLLARThe Bright Side號」觀光巴士套票優惠、繡章、Photocard SetMasking Tape

COLLAR出道1周年周邊｜「The Bright Side號」觀光巴士設有8款全日票。 COLLAR成軍一周年，推出「The Bright Side號」觀光巴士。 「The Bright Side號」觀光巴士設有8款全日票，套票明早10時在KKday開賣。 「The Bright Side號」觀光巴士路線圖 「The Bright Side號」觀光巴士路線圖

The Bright SideCOLLAR一周年觀光巴士套票 $290/(每人限購2)

套票包括：

．「The Bright Side號」觀光巴士紀念全日票一張（共8款，隨機發放）及

COLLAR一周年紀念繡章（共2款，隨機發放）

COLLAR出道1周年｜COLLAR一周年紀念繡章（共2款，隨機發放）

COLLAR出道1周年｜COLLAR一周年紀念繡章（共2款，隨機發放）

The Bright SideCOLLAR一周年觀光巴士套票連限量Photocard Set $390/(每人限購1)

套裝包括：

．「TheBrightSide號」觀光巴士紀念全日票一張（共8,隨機發放）及

COLLAR一周年紀念繡章（共2款，隨機發放）及

COLLAR一周年紀念Photocard Set（限量500套）

COLLAR出道1周年｜COLLAR一周年紀念PhotocardSet（限量500套）

COLLAR出道1周年｜COLLAR一周年紀念PhotocardSet（限量500套）

The Bright SideCOLLAR一周年紀念Masking Tape(膠帶)套裝 $85/(每人限購2)

COLLAR成員親手提字「TheBrightSideMasking Tape(2)

COLLAR出道1周年｜COLLAR 成員親手提字「The Bright Side」Masking Tape

COLLAR出道1周年｜COLLAR 成員親手提字「The Bright Side」Masking Tape

預訂日期：202316日早上10時起（套票數量有限，售完即止）

訂票網址：https://www.kkday.com/zh-/product/137657?cid=13367

 

TheBrightSide號」觀光巴士服務日期：2023113日至212（逢星期五晚上、星期六、日及公眾假期）

班次時間：

逢星期五：中環開出：19:00/ 19:30；尖沙咀開出 20:30/ 21:00

逢星期六、日及公眾假期：中環開出11:00/ 13:00/ 14:00/ 16:00 /17:00/ 19:00；尖沙咀開出12:30/ 143:0/ 15:30/ 17:30/ 18:30/ 20:30

 

觀光巴士紀念全日票及繡章換領地點：

- 中環天星碼頭人力車觀光巴士服務站

- 新巴(金鐘)顧客服務中心

 

COLLAR 一週年紀念Photocard Set及Masking Tape 領取方法：

順豐到付或KKday辦公室領取

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