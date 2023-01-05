COLLAR成軍一周年 「The Bright Side」觀光巴士套票/Photocard/繡章周邊 明早10時開賣

本月12日是COLLAR出道一周年，為紀念成軍一周年，COLLAR以「The Bright Side」為主題，寓意「世界就算灰暗，也為你留下一扇窗，一線光能為你打開天空，帶來一線希望」，並推出「The Bright Side號」觀光巴士，以答謝粉絲一路以來的支持，寄望與一眾樂迷向著光明未來進發。