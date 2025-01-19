Collect Hong Kong 2025三月舉行 兩年一度藝術盛事/雲集363位藝術家展示本地藝術創作

由香港藝術中心獨家主辦的大型藝術博覽會「Collect Hong Kong 2025」，將於3月22日至4月4日在香港藝術中心的包氏畫廊及賽馬會展廊舉行，是次兩年一度的博覽會吸引了363位本地藝術家參與，共展出627件藝術作品，包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等。
香港藝術中心一直致力於透過各種藝術活動培育本地藝術家，並推動公眾接觸和欣賞藝術文化。「Collect Hong Kong」每兩年舉行一次，旨在展示香港頂尖藝術院校及機構的藝術家作品。參與的藝術家包括來自香港藝術學院、香港浸會大學視覺藝術院、香港城市大學創意媒體學院及香港知專設計學院的師生及校友，以及香港雕塑會會員和香港藝術中心之友等。這次藝術博覽會展示了本地新興藝術家的創作力量，鞏固香港作為藝術文化中心的地位。
藝術博覽會的策展人Christina Brandt Jensen與兩位顧問——馮永基教授及陳育強教授——在發布會上即場對談，並展示了部分參展藝術作品。Christina談及此次博覽會的特色時表示：「參展作品的數量比2023年增加了一倍，為藝術界帶來新的希望。我十分榮幸能參與這項盛事，能在這裡繼續支持本地藝術家的發展。」
著名香港收藏家、藝術家兼建築師林偉而（William Lim）也特意為「Collect Hong Kong 2025」創作了一幅名為《喝采》的作品，靈感來自他在香港藝術學院的油畫課程。作品描繪了香港藝術中心的古天樂電影院內場，象徵著香港藝術中心在推動當代藝術和文化交流上的重要角色。
為了吸引兒童及青少年參與，香港藝術中心的小小導賞員將在「Collect Hong Kong 2025」博覽會中亮相，引領大眾從嶄新視角欣賞藝術。此外，於3月21日至3月23日期間，香港藝術中心還將舉辦Photobook Fair，近20間出版社及書店參與其中。博覽會期間還有更多精彩活動，詳情將陸續公布。