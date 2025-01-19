Collect Hong Kong 2025三月舉行 兩年一度藝術盛事/雲集363位藝術家展示本地藝術創作

由香港藝術中心獨家主辦的大型藝術博覽會「Collect Hong Kong 2025」，將於3月22日至4月4日在香港藝術中心的包氏畫廊及賽馬會展廊舉行，是次兩年一度的博覽會吸引了363位本地藝術家參與，共展出627件藝術作品，包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等。

香港藝術中心一直致力於透過各種藝術活動培育本地藝術家，並推動公眾接觸和欣賞藝術文化。「Collect Hong Kong」每兩年舉行一次，旨在展示香港頂尖藝術院校及機構的藝術家作品。參與的藝術家包括來自香港藝術學院、香港浸會大學視覺藝術院、香港城市大學創意媒體學院及香港知專設計學院的師生及校友，以及香港雕塑會會員和香港藝術中心之友等。這次藝術博覽會展示了本地新興藝術家的創作力量，鞏固香港作為藝術文化中心的地位。

藝術博覽會的策展人Christina Brandt Jensen與兩位顧問——馮永基教授及陳育強教授——在發布會上即場對談，並展示了部分參展藝術作品。Christina談及此次博覽會的特色時表示：「參展作品的數量比2023年增加了一倍，為藝術界帶來新的希望。我十分榮幸能參與這項盛事，能在這裡繼續支持本地藝術家的發展。」