ComplexCon公布NJZ門票發售詳情 2月19日下午開賣 3個價位最平$988

韓國人氣女團NJZ(前稱New Jeans)將於3月23日出席ComplexCon演唱會，ComplexCon今日公布發售詳情，最矚目的NJZComplex Live!門票，將於2月19日下午2點開始發售，而$4,988的VIP門票，則會於2月20日開售，意味19日搶不到飛的朋友，仍可於20日搏一搏，即睇公售詳情！



- 3月21日以Metro Boomin作為Complex Live!演唱會headliner和3月22日以ZICO作為Complex Live!演唱會headliner的ComplexCon香港門票：將於2月17日下午2點開始發售

- 3月23日以 NJZ 作為Complex Live!演唱會headliner的第二階段ComplexCon香港門票：將於2月19日下午2點開始發售

- VIP套票：將於2月20日下午2點開始發售

門票將於Trip.com、uutix、Cityline、貓眼、攜程和 Klook發售。 NJZ的ComplexCon演唱會門票於本月10日優先開售後，但近日有歌迷投訴門票日子出錯，ComplexCon今日稍早時間宣布，會向已優先訂票的歌迷全數退款，Cityline收取的手續費則不會退回。