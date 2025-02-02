ComplexCon香港2025｜一連3日亞博舉行 2月10日優先訂票

全球矚目的國際文化盛事ComplexCon，將於3月21日至23日一連3日再次登陸香港！ComplexCon香港2025匯集時尚、球鞋、流行文化、音樂、藝術、美食、電競、科技及創意等元素，帶來一場定義潮流文化未來走向的盛典。主辦方公布門票發售詳情，即睇詳情！

ComplexCon香港2025 將於3月21至23日，一連3日在亞洲國際博覽館舉行。活動將再次帶來前所未有的沉浸式體驗，涵蓋時尚、球鞋、藝術、美食、音樂、電競和創意等元素，匯聚全球最具影響力的品牌和藝術家。ComplexCon香港今年更邀請了國際著名當代創意藝術家Daniel Arsham擔任全球藝術總監，為ComplexCon體驗融入其標誌性的「Future Relics」（未來遺跡）風格。有關ComplexCon 2025重磅表演嘉賓、重量級品牌聯乘、座談會及合作品牌等重要資訊，將會在稍後公布，大家記得敬請密切留意。

滙豐信用卡持有人可優先於2 月10日下午4 時至2 月11日晚上11時59 分搶飛，而公開發售將於2 月12日下午4 時開始。門票種類多樣，定價由單日門票港幣$388起至VIP套票港幣$4,988，其中VIP套票更包含3天完整體驗，包括優先入場、限定獨家商品等額外福利。 多種門票選擇 2月10日可優先搶飛 ComplexCon香港2025 設有多種單日門票及套票組合，讓粉絲們在整個週末盡情投入這場潮流文化盛會。滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡持卡人更可享獨家優先購買「$1,788 門票」、「$1,388 門票」及「$988 門票」。

發售日期及售票平台： ．滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡獨家優先訂票： 2025 年 2 月 10日下午4 時至2 月11 日晚上11時59 分於Cityline優先開售。先到先得，售完即止。

．公開發售：2025 年 2 月 12 日下午4 時於Cityline、Trip.com、貓眼、攜程發售

ComplexCon香港 2025 門票詳情