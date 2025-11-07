ComplexCon香港2026 明年3月回歸 盲鳥VIP套票11月10日開售

ComplexCon香港2026｜被喻為全球潮流盛事的ComplexCon 香港2026，將於3月21至22日回歸亞洲國際博覽館。「盲鳥套票」將於11月10日中午12時在 ComplexCon香港網站開售，讓各大忠實粉絲以震撼優惠價搶先預留下年3月活動的專屬席位！

ComplexCon去年以現象級陣容震撼全城，匯聚了7度獲格林美得獎提名的金曲製作人Metro Boomin、風靡全球的韓國女子組合NewJeans，以及人氣饒舌歌手Quavo，更有前衛藝術家Daniel Arsham出任藝術總監，並在活動最後一日成功創下高達 22,911 人次的入場紀錄。

來到2026年，ComplexCon亦是連續第3年登陸香港。ComplexCon香港2026的盲鳥VIP套票(港幣$3,888)將於11月10日中午12時，在ComplexCon香港網站開搶，可享VIP 超強福利，包括：

盲鳥套票即將開售

大會表示，將陸續揭曉活動完整表演陣容、年度藝術總監人選及豐富細節，並預告今年多個活動：

．Complex Live!：瞬間燃點全場氣氛的核心舞台，由全球備受追捧的頂級國際巨星送上熱唱歌曲和震撼表演，引爆全場樂迷的狂熱氣氛。

．潮流市集：市集人流不絕，在此搶購全球和本地人氣爆滿的獨家限量商品、最新藝術家聯乘之作及最潮單品，甚至乎會與潮流文化界頂級人物擦身而過，一步一驚喜！官方 ComplexCon Gift Shop 進一步將場內的零售體驗昇華，為大家送上由藝術總監親自設計、極度稀有的獨家限量周邊商品。請密切期待 2026 年藝術總監的重磅公佈，以及獨家聯名的全新篇章。

．ComplexCon(versations) 潮流對談匯集當今最具前瞻性的創意人才和業界先鋒，以透過坦誠對話分享精闢入微的見解，絕對是一個千載難逢的機會，向各大頂尖人物交流和學習。

．Pigeons & Planes DJ 舞台：Pigeons & Planes 舞台以青年文化帶動，不僅邀請重量級 DJ 坐鎮，亦為新晉音樂人才提供獨立舞台，為現場觀眾送上傾情演出。

．Complex Family Style Food Festival 主打創意美食，匯集知名餐飲品牌，帶來美式與香港風味互相交融的創意美食，讓大家叉足電再行過。