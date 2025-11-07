ComplexCon香港2026 明年3月回歸 盲鳥VIP套票11月10日開售

ComplexCon香港2026｜被喻為全球潮流盛事的ComplexCon 香港2026，將於3月21至22日回歸亞洲國際博覽館。「盲鳥套票」將於11月10日中午12時在 ComplexCon香港網站開售，讓各大忠實粉絲以震撼優惠價搶先預留下年3月活動的專屬席位！
ComplexCon去年以現象級陣容震撼全城，匯聚了7度獲格林美得獎提名的金曲製作人Metro Boomin、風靡全球的韓國女子組合NewJeans，以及人氣饒舌歌手Quavo，更有前衛藝術家Daniel Arsham出任藝術總監，並在活動最後一日成功創下高達 22,911 人次的入場紀錄。
率先睇VIP福利
來到2026年，ComplexCon亦是連續第3年登陸香港。ComplexCon香港2026的盲鳥VIP套票(港幣$3,888)將於11月10日中午12時，在ComplexCon香港網站開搶，可享VIP 超強福利，包括：
．獨家藏品：由 ComplexCon 香港 2026 藝術總監精心設計的限量收藏品。
．獨家首日潮流市集優先進場。
．潮流市集優先購物體驗：每日提早兩小時進入潮流市集搶先選購限量和聯乘商品。
．最高等級 Complex Live! 演唱會門票：進入 Complex Live! 每晚的 VIP 專屬企位區域。
．VIP 貴賓休息室：尊享無限次進出 VIP 貴賓休息室。
．優先入座：所有 ComplexCon(versations) 座談會優先入座福利。
．主廚特製隱藏美饌：尊享 Family Style Food Festival 獨家邀請主廚設計之 VIP 限定美饌。
盲鳥套票即將開售
大會表示，將陸續揭曉活動完整表演陣容、年度藝術總監人選及豐富細節，並預告今年多個活動：
．Complex Live!：瞬間燃點全場氣氛的核心舞台，由全球備受追捧的頂級國際巨星送上熱唱歌曲和震撼表演，引爆全場樂迷的狂熱氣氛。
．潮流市集：市集人流不絕，在此搶購全球和本地人氣爆滿的獨家限量商品、最新藝術家聯乘之作及最潮單品，甚至乎會與潮流文化界頂級人物擦身而過，一步一驚喜！官方 ComplexCon Gift Shop 進一步將場內的零售體驗昇華，為大家送上由藝術總監親自設計、極度稀有的獨家限量周邊商品。請密切期待 2026 年藝術總監的重磅公佈，以及獨家聯名的全新篇章。
．ComplexCon(versations) 潮流對談匯集當今最具前瞻性的創意人才和業界先鋒，以透過坦誠對話分享精闢入微的見解，絕對是一個千載難逢的機會，向各大頂尖人物交流和學習。
．Pigeons & Planes DJ 舞台：Pigeons & Planes 舞台以青年文化帶動，不僅邀請重量級 DJ 坐鎮，亦為新晉音樂人才提供獨立舞台，為現場觀眾送上傾情演出。
．Complex Family Style Food Festival 主打創意美食，匯集知名餐飲品牌，帶來美式與香港風味互相交融的創意美食，讓大家叉足電再行過。