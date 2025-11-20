ComplexCon2026 Labubu之父龍家昇擔任藝術總監 The Monsters系列登陸展覽

ComplexCon 第三年在港舉行，並率先公布 2026 年的藝術總監人選，由《THE MONSTERS》與 LABUBU 創作者、香港出生的藝術家龍家昇負責全場藝術方向。將會場由大型沉浸式裝置延伸至限定周邊、市集與場景設計，形成具一致風格的年度文化活動。2026 年的香港展將由龍家昇接手，並以其獨特的角色世界觀與美學視角，打造全新的ComplexCon Hong Kong 2026展覽體驗。

龍家昇：從童話創作者到全球潮流玩具代表

龍家昇 1972 年生於香港，後移居荷蘭，2011 年起投入繪本與收藏玩具創作。他於 2015 年推出《THE MONSTERS》系列，包括 LABUBU、SPOOKY、TYCOCO、ZIMOMO、PATO 等角色，其中 LABUBU 更在全球掀起收藏熱潮，系列至今已推出逾 700 款。《THE MONSTERS》以鮮明角色風格在潮流玩具與大眾文化間取得高度辨識度，吸引不同年齡層的收藏者。該系列亦將成為 2026 年 ComplexCon 香港的重要創意元素之一。

龍家昇的作品曾於東京、香港及多個城市展出，包括《THIS IS WHAT IT FEELS LIKE》、《EVERYBODY KNOWS》及《MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN》巡展。他表示期待在 ComplexCon 與觀眾分享更多新內容。