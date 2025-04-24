CONVERSE酷銀SNEAKERS 夏日穿搭的完美配搭

CONVERSE全新2025夏季系列，這次設計以個性化為主題，標誌性反光銀鞋面，搭配科技涼感舒適服飾，讓大家輕鬆打造全天候清爽有型穿搭，在炎炎夏日中也能穿出清涼與時尚。

本季焦點是經典CHUCK 70鞋款，以閃耀機能風設計亮相。透氣網眼布和銀色合成皮革的搭配，讓鞋子不僅好看，還能保持雙腳清爽。復古的ALL STAR鞋款，用上易穿戴鞋扣設計，能隨時隨地輕鬆穿脫鞋履，無論是前住音樂節狂歡，還是街頭漫步的悠閒時光，這雙鞋都能陪你輕鬆切換。

經典的RUN STAR Legacy夾心厚底鞋款，則以金屬感裝飾和扭曲的膠條增添亮感。搭載輕便的CX發泡鞋底，行走起來舒適無比，無論是上班還是休閒，都能提升氣場，自如彰顯個性風範。