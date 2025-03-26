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生活
2025-03-26 17:00:00

CONVERSE x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70 將解構主義 建窯陶瓷融入Sneakers設計

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CONVERSE x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70 將解構主義 建窯陶瓷融入Sneakers設計

CONVERSE x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70 將解構主義 建窯陶瓷融入Sneakers設計

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CONVERSE與國際著名設計師FENG CHEN WANG(王逢陳)再度攜手推出聯名鞋款，早前香港舉行的《ComplexCon 2025》中率先展出，大獲好評。去年推出的2-in-1 CHUCK 70概念鞋款系列，在首屆ComplexCon中獲得熱烈反響，今年雙方則帶來全新配色版本的CHUCK 70 2-in-1，再次引發潮流人士關注。

 

中國設計師FENG CHEN WANG常駐上海與倫敦，擅長將中國文化和傳統工藝融入產品設計中，並以此為亮點。此次他將CONVERSE經典的CHUCK 70鞋款的剪裁和輪廓，與其品牌標誌性的解構美學相結合，展示出對帆布鞋的全新詮釋。

 

CONVERSE x FENG CHEN WANG CHUCK 70 2-in-1系列，早前於《ComplexCon 2025》中率先展出。 白黑色CHUCK 70 2-in-1 $1,199 啡黑色CHUCK 70 2-in-1 $1,199 FENG CHEN WANG將建窯陶瓷的獨特裂紋，於CHUCK 70 2-in-1鞋面上呈現。 另一款FENG CHEN WANG設計的CHUCK 70，可惜香港代理沒有入貨。

將中國藝術工藝融入設計

新的CHUCK 70 2-in-1，無論圖案、紋理和細節靈感，均來源於中國獨特的建窯陶瓷，鞋面呈現出獨特的裂紋紋理，雕刻輪廓仿若手工陶土，為CONVERSE的街頭風格增添了陶瓷藝術的冷酷貴氣。

在展覽期間，FENG CHEN WANG親自現身，邀請在場的時尚愛好者及名人一同欣賞CONVERSE x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70聯乘新作，並探討創作靈感，激發無限創意。

CONVERSE x FENG CHEN WANG CHUCK 70 2-in-1系列將於520日起，在CONVERSE銅鑼灣希慎廣場店、COSTSD-mopEXI.THBX正式發售。

 

 

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綠色ONE STAR 95 售價：$599 黃色ONE STAR 95 售價：$599 紅色ONE STAR 95 售價：$599 藍色ONE STAR 95 售價：$599

改良版型ONE STAR 95 經典再現

 

此外，CONVERSE全新推出ONE STAR 95，再現經典翻毛皮鞋面質感與改良版設計，鞋頭加翹加寬，提升穿著舒適度，並於今年 ComplexCon香港潮流市集上率先亮相。此次全新ONE STAR 95 版鞋款推出黑、紅、黃、綠、海軍藍五款經典配色，既致敬了90年代的復古風潮，又滿足了現代消費者對多場合穿搭的色彩需求。

查詢：https://www.instagram.com/converse_hongkong       

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