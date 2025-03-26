CONVERSE x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70 將解構主義 建窯陶瓷融入Sneakers設計

CONVERSE與國際著名設計師FENG CHEN WANG(王逢陳)再度攜手推出聯名鞋款，早前香港舉行的《ComplexCon 2025》中率先展出，大獲好評。去年推出的2-in-1 CHUCK 70概念鞋款系列，在首屆ComplexCon中獲得熱烈反響，今年雙方則帶來全新配色版本的CHUCK 70 2-in-1，再次引發潮流人士關注。

中國設計師FENG CHEN WANG常駐上海與倫敦，擅長將中國文化和傳統工藝融入產品設計中，並以此為亮點。此次他將CONVERSE經典的CHUCK 70鞋款的剪裁和輪廓，與其品牌標誌性的解構美學相結合，展示出對帆布鞋的全新詮釋。