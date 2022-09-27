Coravin X Keith Haring藝術家限量版 獨家Timeless Six+取酒器

作為全球葡萄酒取酒技術的先驅，Coravin將推出首個Timeless Six+藝術家限量版取酒器。這款獨家、限量生產的Coravin x Keith Haring藝術家限量版取酒器印有黑白Keith Haring著名作品跳舞小人。Timeless Six+套裝包括不同配件，包括皮製取酒器攜帶包、Timeless醒酒器、純淨氬氣囊補充裝及標準螺旋蓋。

Coravin X Keith Haring取酒器│ 美酒得以保存得更長久

這款獨家的Timeless Six+藝術家限量版取酒器以Keith Haring經典藝術作品為主軸，採用對比鮮明的黑白色，更刻有兩個電鍍品牌商標，為該限量版產品鉻下與別不同的記號。是次合作由一家主要代表著名藝術家、攝影師、設計師及創作者的國際品牌代理及創意顧問公司Artestar促成。Coravin x Keith Haring Timeless Six+藝術家限量版取酒器與同型號取酒器一樣，無需移除軟木塞即可隨時享用美酒，讓美酒得以保存數周、數月甚至數年。

Coravin x Keith Haring Timeless Six+藝術家限量版取酒器售價為港幣3,800元，於2022年10月於www.coravin.hk正式限量發售，香港地區限量50套，售完即止。

詳情│coravin.com/keith-haring