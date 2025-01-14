Costco深圳旗艦店一周年新春激賞 超抵價入手Dyson電器/免費視力+聽力檢查+汽車維修

適逢Costco深圳旗艦店開業一周年，推出新春快閃優惠，現有會員67折續會優惠，低至¥199/一年會籍！Costco深圳旗艦店更搜羅過節佳品，方便港人辦年貨，同時更可以超抵價入手人氣家電，包括Dyson吸塵機、WINBOT掃地機器人等。Costco深圳旗艦店更有多個免費服務包括免費驗眼及聽力檢查、汽車維護服務，即睇詳請！

抵價 67 折續會優惠 低至 ¥199

即日起至1月31日期間親臨深圳店門市，即可以快閃價¥199續會(原價¥299)，折扣高達67折！只須一個會籍，即可一年內隨意進入全球Costco各間分店，萬勿錯過！

Visa 卡港人專享優惠

即日起至3月31日期間，凡使用香港Visa卡消費滿HK$1,000，帳單即時扣減HK$50！同行一位親友更可享一次購物卡免費入店體驗機會。另外，免費體驗當日申請會員並以Visa卡支付會費，即可額外享60元代金卷及特大容量Costco大熊購物袋一個(原價¥9.9)，掃貨必備！

升級網購配送服務

Costco深圳旗艦店全面升級網購配送服務，新增配送至南山、羅湖、福田、龍華、寶安這些深圳主城區，會員可透過微信小程式購物訂貨。港人不必再親身到店購物，通過手機下單，貨品就會送至酒店，省時間心力，盡情暢玩。