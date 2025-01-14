Costco深圳旗艦店一周年新春激賞 超抵價入手Dyson電器/免費視力+聽力檢查+汽車維修

適逢Costco深圳旗艦店開業一周年，推出新春快閃優惠，現有會員67折續會優惠，低至¥199/一年會籍！Costco深圳旗艦店更搜羅過節佳品，方便港人辦年貨，同時更可以超抵價入手人氣家電，包括Dyson吸塵機、WINBOT掃地機器人等。Costco深圳旗艦店更有多個免費服務包括免費驗眼及聽力檢查、汽車維護服務，即睇詳請！
抵價67折續會優惠 低至¥199
即日起至1月31日期間親臨深圳店門市，即可以快閃價¥199續會(原價¥299)，折扣高達67折！只須一個會籍，即可一年內隨意進入全球Costco各間分店，萬勿錯過！
Visa卡港人專享優惠
即日起至3月31日期間，凡使用香港Visa卡消費滿HK$1,000，帳單即時扣減HK$50！同行一位親友更可享一次購物卡免費入店體驗機會。另外，免費體驗當日申請會員並以Visa卡支付會費，即可額外享60元代金卷及特大容量Costco大熊購物袋一個(原價¥9.9)，掃貨必備！
升級網購配送服務
Costco深圳旗艦店全面升級網購配送服務，新增配送至南山、羅湖、福田、龍華、寶安這些深圳主城區，會員可透過微信小程式購物訂貨。港人不必再親身到店購物，通過手機下單，貨品就會送至酒店，省時間心力，盡情暢玩。
辦年貨必備推介
Costco全球採購各款禮盒，種類包羅萬有。除了有海味乾貨禮盒外，更有多款性價比極高的即食賀年食品。另外想添置新年裝飾，Costco亦有多款新年佈置可供選購！
超抵價入手高級家電
新春大掃除不想太費力，現在正是入手清潔家電的最佳時機。
免費檢查視力聽力+多種汽車維護服務
Costco深圳旗艦店設有光學眼鏡部門和聽力部門，提供專業人員現場免費驗眼和聽力檢查服務。店內亦出售多款眼鏡框和助聽器。購買聽力產品的用戶可享180天調整適應期，以及全球範圍內三年的非人為損壞保養服務。此外，用戶還可免費享受助聽器清洗、消毒和調試服務。
隨著港車北上熱潮持續，越來越多港人假日駕車北上，汽車維護需求增加。在Costco購買及安裝輪胎，使用期間可免費享有多種維護服務，包括安裝、平衡、補胎、填充氮氣及充氣嘴更換。