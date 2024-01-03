Cottex優惠｜優質床上用品春節折上折 限時優惠1折再9折！

擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。粉絲和會員送上龍年新春優惠，於即日起推出「迎春節折上折」限時優惠，活動期間全線貨品低至1折再9折！讓大家在新一年繼續享受舒適的睡眠品質。推廣日期由即日起至新春期間，有興趣的朋友切勿錯過！

精選貨品低至 1 折再 9 折

新春佳節將至，同時天氣亦轉冷，Cottex將於即日起至新春期間，推行全線貨品折上折優惠。其中1099針提加印超值套裝，1折再9折後，低至$422發售。而1200-2000針套裝、天絲套裝(包含3M、天絲抗菌、1240針天絲及大圖卡)及婚嫁8件套裝(包2個咕臣芯)則低至3折再9折發售。