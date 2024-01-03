Cottex優惠｜優質床上用品春節折上折 限時優惠1折再9折！

擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。粉絲和會員送上龍年新春優惠，於即日起推出「迎春節折上折」限時優惠，活動期間全線貨品低至1折再9折！讓大家在新一年繼續享受舒適的睡眠品質。推廣日期由即日起至新春期間，有興趣的朋友切勿錯過！
精選貨品低至1折再9折
新春佳節將至，同時天氣亦轉冷，Cottex將於即日起至新春期間，推行全線貨品折上折優惠。其中1099針提加印超值套裝，1折再9折後，低至$422發售。而1200-2000針套裝、天絲套裝(包含3M、天絲抗菌、1240針天絲及大圖卡)及婚嫁8件套裝(包2個咕臣芯)則低至3折再9折發售。
買一送一優惠
另外，舒適的枕頭能提升睡眠質素，Cottex有多款舒適型及功能性枕頭，其中蝴曡枕、冰枕、快眠枕、太空枕、卡通枕系列以及指定款780針Disney、Peppa Pig系列則享有買一送一優惠，低至$149起發售，有興趣的朋友記得把握機會，根據自己喜好添置新的床具。
大量精選人氣產品7折再9折
人氣Disney、Miffy及Peppa pig系列亦享有折上折優惠。包括780針全棉卡通 /花布系列，800針淨色、卡通柔軟布系列、多功能冬被系列及韓國/卡通毛毯。買得越多，折扣越大，任選3件就可享7折再9折優惠，最低可減至$128發售。
精選床褥系列優惠
凡於活動期間選購「澳洲抗菌防蟎獨立袋裝彈簧床褥」及「德國Suprelle抗菌防蟎獨立彈簧床褥系列」，均可享5折再加10%現金回贈優惠、免運費及價值超過$2000禮品。另外，選購「獨立彈簧床褥系列」可享7折再加10%現金回贈優惠、免運費及價值超過 $1000禮品。而「Health Mattress - 硬健康護脊床褥」及「Latex Mattress─天然乳膠 床褥」亦可享10%現金回贈優惠（只限購買4吋以上）。
換購優惠
凡於活動期間購買床褥，即可以半價換取四防保護罩，或以7折換取任何床笠、被袋、套裝/棉被(680針除外)。