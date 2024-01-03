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生活
2024-01-03 16:04:39

Cottex優惠｜優質床上用品春節折上折 限時優惠1折再9折！

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Cottex優惠｜優質床上用品春節折上折 限時優惠1折再9折！

擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。粉絲和會員送上龍年新春優惠，於即日起推出「迎春節折上折」限時優惠，活動期間全線貨品低至1折再9折！讓大家在新一年繼續享受舒適的睡眠品質。推廣日期由即日起至新春期間，有興趣的朋友切勿錯過

 

精選貨品低至1折再9

新春佳節將至，同時天氣亦轉冷，Cottex將於即日起至新春期間，推行全線貨品折上折優惠。其中1099針提加印超值套裝，1折再9折後，低至$422發售。而1200-2000針套裝、天絲套裝(包含3M、天絲抗菌、1240針天絲及大圖卡)及婚嫁8件套裝(2個咕臣芯)則低至3折再9折發售

1099針提加印超值套裝｜$422 1200-2000針套裝、天絲套裝(包含3M、天絲抗菌、1240針天絲及大圖卡)｜$455 婚嫁8件套裝(包2個咕臣芯)｜$455

買一送一優惠

另外，舒適的枕頭能提升睡眠質素，Cottex有多款舒適型及功能性枕頭，其中蝴曡枕、冰枕、快眠枕、太空枕、卡通枕系列以及指定款780DisneyPeppa Pig系列則享有買一送一優惠，低至$149起發售，有興趣的朋友記得把握機會，根據自己喜好添置新的床具

蝴曡枕、冰枕、 快眠枕、太空枕、卡通枕系列｜買一送一 低至$149起

蝴曡枕、冰枕、 快眠枕、太空枕、卡通枕系列｜買一送一 低至$149起

大量精選人氣產品7折再9

人氣DisneyMiffyPeppa pig系列亦享有折上折優惠。包括780針全棉卡通 /花布系列，800針淨色、卡通柔軟布系列、多功能冬被系列及韓國/卡通毛毯。買得越多，折扣越大，任選3件就可享7折再9折優惠，最低可減至$128發售

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Disney全棉卡通/800針淨色/780針花布系列｜$128 Disney、Miffy及Peppa pig卡通柔軟布系列｜$128 多功能冬被系列/卡通毛毯｜$128
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精選床褥系列優惠

凡於活動期間選購「澳洲抗菌防蟎獨立袋裝彈簧床褥」及「德國Suprelle抗菌防蟎獨立彈簧床褥系列」，均可享5折再加10%現金回贈優惠、免運費及價值超過$2000禮品另外，選購「獨立彈簧床褥系列」可享7折再加10%現金回贈優惠、免運費及價值超過 $1000禮品。而「Health Mattress - 硬健康護脊床褥」及「Latex Mattress─天然乳膠 床褥」亦可享10%現金回贈優惠（只限購買4吋以上）

澳洲抗菌防蟎獨立袋裝彈簧床褥｜$6749 Gold Coast黃金海岸獨立袋裝彈簧床褥｜$4499 New South Wales plus新南威爾斯(星級版)、Melbourne墨爾本｜$3599 Tasmania plus塔斯曼尼亞(星級版)、Queensland plus昆士蘭(星級版)｜$2834 Perth柏斯｜$1259 Health Mattress─硬健康護脊床褥｜$1169、Latex Mattress─天然乳膠床褥｜$2339

換購優惠

凡於活動期間購買床褥，即可以半價換取四防保護罩，或以7折換取任何床笠、被袋、套裝/棉被(680針除外)

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7折換取任何床笠、被袋、套裝/棉被 半價換取四防保護罩
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