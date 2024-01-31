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生活
2024-01-31 18:45:43

Cottex床上用品歲晚開倉低至1折 仲有$1換購太空棉

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香薰及備長炭太空枕、快眠枕系列則享有買一送一優惠。

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凡於活動期間購物滿$1000，即可以$1優惠價換購太空棉一個。

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Cottex年度歲晚開倉

日期：1/2 - 8/2/2024

時間：10am - 7pm

銷售點：香港全線Cottex分店或專櫃

香港官網

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