Cottex床上用品歲晚開倉低至1折 仲有$1換購太空棉

擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。現為粉絲和會員帶來一年一度的歲晚優惠，2月1日至2月8日於Cottex總部為期一個星期的「年度歲晚開倉」，活動期間全線貨品低至1折，保證全年至抵價！為大家提高新一年的睡眠品質，每天龍馬精神！有興趣的朋友切勿錯過！ 精選貨品低至 1 折 全線貨品折上折優惠 ！

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大量精選人氣產品低至 6 折發售 人氣Disney、Miffy及Peppa pig系列亦享有優惠。包括780針全棉卡通/花布系列，800針淨色、卡通柔軟布系列、多功能冬被系列及韓國/卡通毛毯。買得越多，折扣越大，任選3件就可享6折優惠，最低可減至$143發售。

買一送一優惠 舒適的枕頭能提升睡眠質素，Cottex有多款功能性枕頭，其中香薰及備長炭太空枕、快眠枕系列則享有買一送一優惠，有興趣的朋友記得把握機會，根據自己喜好添置新的床具。

精選床褥系列優惠 凡於活動期間選購「澳洲抗菌防蟎獨立袋裝彈簧床褥」及「德國Suprelle抗菌防蟎獨立彈簧床褥系列」，可享低至5折再88折優惠、免運費及價值超過$1000的禮品。選購「獨立彈簧床褥系列」可享7折再88折優惠、免運費及價值超過$1000禮品。 而「 Health Mattress-硬健康護脊床褥」及「Latex Mattress-天然乳膠床褥」亦可享88折優惠。

限時加碼優惠 每天首10名顧客，凡於活動期間購物滿$1000，即可以一元優惠價換購太空棉一個。買滿指定金額，再贈您超過$3000名貴床品。