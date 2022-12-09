Creativity & Craft s manship｜以990v6為題 返樸歸真體現工藝之美

NB早前於 12 月 1 日假 M+ 呈獻電影《寶麗萊：不可能計劃》之夜。

活於數碼時代，網上資訊垂手可得，高效科技便利快捷，你會重新愛上傳統模擬格式 (Analogue) 的工藝嗎？還記得菲林攝影、黑膠唱片、活版印刷等工匠藝術，曾經帶給過你的一刻感動嗎？ 為了令大家喚起對 Analogue 的各種回憶和感受，並宣揚返樸歸真與注重工藝之美的重要性，New Balance 特別以 Creativity & Craftsmanship 為主題，於 12 月 1 日假 M+ 呈獻電影《寶麗萊：不可能計劃》之夜，並邀請對音樂 / 攝影之保育與傳承素有研究的三位嘉賓黃志淙、Colin Mak、Ocean Wong，分享對此電影與 Analogue 世界的看法和感想。

New Balance 創立於 1906 年，是一個注重自身傳統與歷史的品牌，而非只有其傳統價值。 品牌的其中一個重要理念，是主張「工匠精神是一種追求，而不是最終狀態」，這點與寶麗萊的觀點正好不謀而合。New Balance 建立了一個世界級的運動研究實驗室進行持續發展，不但相當注重物料的採用，亦由最受尊敬的員工以一針一線縫合皮革、橡膠和織物。更重要的是，穿著 New Balance 時既能體驗舒適感和功能性，亦能藉著選擇此品牌的產品而展示出自己的價值觀 — 低調而不失自信，獨立且兼具智慧，以及欣賞工匠藝術之美。 「強調深入社區，連繫志趣相投的個體」亦是 New Balance 所重視的精神。品牌紮根於波士頓，但在世界各地都見到其踪影，不論是原宿或旺角，公路賽車社區或 Terrace Culture，一個個標誌性的“N”字，均說明了從運動層面開始，到比賽結束後，至運動場外更具包容性的世界，New Balance 是銳意將這些獨立個體連繫起來的。而透過 New Balance 敍述的故事中，各位見識廣博、通曉文化的人士，亦可以藉此認出自己，或找到志同道合，這點既有參與意義，亦甚有文化傳承的意味。

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