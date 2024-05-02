CROCODILE POPUP驚喜登場！ 全民票選心水顏色送限定版Tote Bag+$50網上購物優惠卡

為了讓更多朋友可以在正式踏入夏季前，率先入手既舒服易襯，又能夠展現您獨有個性魅力的POLO恤，CROCODILE 就特意於觀塘的鱷魚恤中心舉行CROCODILE "Make Your Color Splash!"期間限定打卡活動。各位可以在色彩繽紛的品牌特式裝置前打卡拍照外，還可以盡覽12 款色系的全棉純色 POLO恤系列，及可以即場投票選出您最喜愛的POLO恤顏色，獲取限定版Tote Bag及HK$50官方網店購物券!配合全線CROCODILE門市及網店的POLO恤專屬優惠，讓各位可以完美投入CROCODILE所創造的色彩空間，成為夏日焦點！

鱷魚恤中心限定打卡熱點 融入玩味色彩空間

春夏交替之間，總會帶來令人感到暗淡無光的低壓氛圍，若想將煩悶感一掃而空，就要來到色彩奪目，充滿時尚朝氣的 CROCODILE "Make Your Color Splash!"期間限定打卡活動！

CROCODILE將其經典不敗的POLO恤系列，配上12種可以呈現各種醒目風格的亮麗顏色，在是次只限五天的打卡活動上盡現於公眾眼前！公眾除了可在由12種顏色POLO恤拼砌成的打卡牆前拍照外，更不能錯過與搶盡眼球的大型鱷魚燈箱前盡情打卡！