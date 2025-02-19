CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

Crocs 今月2月下旬，分別與《怪獸公司》及《七龍珠Z》聯乘，推出經典 Classic Clog及鞋飾組合，更有毛毛鞋款，各位粉絲不要錯過！

以毛毛為設計靈感的毛毛鞋款Cozzy Sandals，重現標誌性的藍紫色毛茸外表，整雙鞋都採用毛毛物料打造，不單神原角色，更在寒冷日子增添溫暖質感。設計更巧妙加入毛毛標誌性的牛角裝飾，更附上還原度極高的怪獸公司員工證，處處彰顯用心。

《怪獸公司》系列包括經典 Classic Clog 及 Cozzzy Sandals 兩大鞋款為基礎，注入兩大主角毛毛和大眼仔的可愛元素，為粉絲帶來別具玩味的收藏。

大眼仔米高別注版

大眼仔款式採用招牌熒光綠色為主調，最大亮點莫過於鞋頭的立體大眼睛設計，栩栩如生地重現角色特徵，讓人一眼就能認出這位搞笑又討喜的怪獸。鞋身各處都融入角色的經典元素，腳後跟的員工證，更完整還原電影中的「嚇人助理」證件，包括專屬肖像與員工編號。

系列還有Jibbitz 5 件裝鞋飾組合，包括兩大主角毛毛、大眼仔、所有影迷都喜愛的阿Boo、管理員蘿絲 Roz，以及高辨識度的小孩警告牌，讓人瞬間回憶起片中的各個經典場景。怪獸公司 x Crocs 聯乘系列將於即日起發售。