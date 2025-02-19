CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

Crocs 今月2月下旬，分別與《怪獸公司》及《七龍珠Z》聯乘，推出經典 Classic Clog及鞋飾組合，更有毛毛鞋款，各位粉絲不要錯過！
毛毛 x Cozzy Sandals 暖意滿滿
《怪獸公司》系列包括經典 Classic Clog 及 Cozzzy Sandals 兩大鞋款為基礎，注入兩大主角毛毛和大眼仔的可愛元素，為粉絲帶來別具玩味的收藏。
以毛毛為設計靈感的毛毛鞋款Cozzy Sandals，重現標誌性的藍紫色毛茸外表，整雙鞋都採用毛毛物料打造，不單神原角色，更在寒冷日子增添溫暖質感。設計更巧妙加入毛毛標誌性的牛角裝飾，更附上還原度極高的怪獸公司員工證，處處彰顯用心。
大眼仔米高別注版
大眼仔款式採用招牌熒光綠色為主調，最大亮點莫過於鞋頭的立體大眼睛設計，栩栩如生地重現角色特徵，讓人一眼就能認出這位搞笑又討喜的怪獸。鞋身各處都融入角色的經典元素，腳後跟的員工證，更完整還原電影中的「嚇人助理」證件，包括專屬肖像與員工編號。
系列還有Jibbitz 5 件裝鞋飾組合，包括兩大主角毛毛、大眼仔、所有影迷都喜愛的阿Boo、管理員蘿絲 Roz，以及高辨識度的小孩警告牌，讓人瞬間回憶起片中的各個經典場景。怪獸公司 x Crocs 聯乘系列將於即日起發售。
《七龍珠 Z》x Crocs鞋款 備有成人及童裝尺碼
另一個驚喜是與經典鳥山明的《七龍珠Z》聯乘推出的「孫悟空」Classic Clog，這雙鞋融合孫悟空的標誌性元素，設計靈感來自悟空的龜仙流道服，整體採用橙藍雙色主調，忠實呈現角色經典造型。外側設計巧妙融入武道服腰間的「懸結」細節，讓鞋款更具層次感，鞋邊位置刻畫 「悟」字標誌，象徵悟空的強大精神，鞋底邊設計則加入氣浪紋理，令人聯想到悟空化身超級賽亞人的瞬間，細節豐富且不失平衡。
這次聯乘鞋款的Jibbitz亦誠意滿滿，包括立體龍珠、筋斗雲、神龍等經典元素，每個細節都經精心設計，包括孫悟空及龍珠、比達、笛子魔童以及菲利等經典動畫角色及元素。這個系列《七龍珠 Z》x Crocs「孫悟空」鞋款更備有成人及童裝尺碼，並將於2月26日起發售。