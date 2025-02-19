熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-19 19:00:00

CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

分享：
CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

adblk5

Crocs 今月2月下旬，分別與《怪獸公司》及《七龍珠Z》聯乘，推出經典 Classic Clog及鞋飾組合，更有毛毛鞋款，各位粉絲不要錯過！

CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

CROCS聯乘《怪獸公司》及《龍珠》推經典洞洞鞋/毛毛鞋/鞋飾組合

毛毛 x Cozzy Sandals 暖意滿滿

《怪獸公司》系列包括經典 Classic Clog Cozzzy Sandals 兩大鞋款為基礎，注入兩大主角毛毛和大眼仔的可愛元素，為粉絲帶來別具玩味的收藏。

以毛毛為設計靈感的毛毛鞋款Cozzy Sandals，重現標誌性的藍紫色毛茸外表，整雙鞋都採用毛毛物料打造，不單神原角色，更在寒冷日子增添溫暖質感。設計更巧妙加入毛毛標誌性的牛角裝飾，更附上還原度極高的怪獸公司員工證，處處彰顯用心。

adblk6
SULLY X CROCS COZZZY $698 (成人尺碼)

SULLY X CROCS COZZZY $698 (成人尺碼)

大眼仔米高別注版 

大眼仔款式採用招牌熒光綠色為主調，最大亮點莫過於鞋頭的立體大眼睛設計，栩栩如生地重現角色特徵，讓人一眼就能認出這位搞笑又討喜的怪獸。鞋身各處都融入角色的經典元素，腳後跟的員工證，更完整還原電影中的「嚇人助理」證件，包括專屬肖像與員工編號。

系列還有Jibbitz 5 件裝鞋飾組合，包括兩大主角毛毛、大眼仔、所有影迷都喜愛的阿Boo、管理員蘿絲 Roz，以及高辨識度的小孩警告牌，讓人瞬間回憶起片中的各個經典場景。怪獸公司 x Crocs 聯乘系列將於即日起發售。

SANDALS MIKE X CROCS CLASSIC CLOG $638 (成人尺碼)、$538 (小童尺碼) MONSTER INC JIBBITZ 5 件裝 $175

《七龍珠 Zx Crocs鞋款 備有成人及童裝尺碼

另一個驚喜是與經典鳥山明的《七龍珠Z》聯乘推出的「孫悟空」Classic Clog，這雙鞋融合孫悟空的標誌性元素，設計靈感來自悟空的龜仙流道服，整體採用橙藍雙色主調，忠實呈現角色經典造型。外側設計巧妙融入武道服腰間的「懸結」細節，讓鞋款更具層次感，鞋邊位置刻畫 「悟」字標誌，象徵悟空的強大精神，鞋底邊設計則加入氣浪紋理，令人聯想到悟空化身超級賽亞人的瞬間，細節豐富且不失平衡。

DRAGON BALL Z X CROCS CLASSIC CLOG $638 (成人尺碼)、$538 (小童尺碼) – 指定分店發售 DRAGON BALL Z X CROCS CLASSIC CLOG $638 (成人尺碼)、$538 (小童尺碼) – 指定分店發售

這次聯乘鞋款的Jibbitz亦誠意滿滿，包括立體龍珠、筋斗雲、神龍等經典元素，每個細節都經精心設計，包括孫悟空及龍珠、比達、笛子魔童以及菲利等經典動畫角色及元素。這個系列《七龍珠 Zx Crocs「孫悟空」鞋款更備有成人及童裝尺碼，並將於2月26日發售。

DRAGON BALL Z JIBBITZ 5 件裝 $175

DRAGON BALL Z JIBBITZ 5 件裝 $175

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品