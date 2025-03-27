Culinart 1862法籍廚藝總監Emmanuel Soulière ｘ 米芝蓮綠星名廚 Benoît Witz四手永續晚宴

Emmanuel Soulière曾於多間米芝蓮星級餐廳任職，致力推動可持續餐飲文化，支持本地農場，善用就地食材。而Benoît Witz喜歡採用普羅旺斯地方食材入饌，融合傳統與現代創作料理，展現對地球與自然的尊重與珍惜。兩位主廚的永續理念相近，今次合作晚宴以創新與環保理念為核心，在尊重自然的基礎上，精心設計五道精緻細膩的晚宴佳餚。

「時令蔬菜伴橄欖油」選用本地新鮮採摘的蔬菜，保留天然清新的風味，配黑松露油醋汁提香。

第一道「時令蔬菜伴橄欖油」，選用本地新鮮採摘的蔬菜，保留天然清新的風味，配黑松露油醋汁提香。緊接奉上「雞肉磨菇清湯」，合乎低碳原則，用上本地新鮮食材，包含以本地鮮雞蛋手工製作的意式雲吞，鮮美細膩。主菜「烤鯛魚」，採用以本地可持續方式捕獲的新鮮鯛魚，魚肉烤製後外脆內嫩，搭配鮮味的蟹肉藏紅花汁，加上本地種植的薯仔與酸豆橄欖醬，展現南法風情。

四手聯乘永續晚宴 日期：4月5日 價錢：$988/位，餐酒配對另加$688，另設加一

另一道主菜「炭燒M7牛臀肉」，以炭火烘烤，鮮嫩多汁，配上炒菠菜與牛骨髓，還有由廚房副產品洋葱皮特製的鹽、本地採摘的香草，以及生蠔伯納西醬，更充分利用廚房的邊角料，減少廚餘浪費，誠意與創意兼備。壓軸甜品「朱古力與零陵香豆梳乎厘」，選用可持續認證的原材料，突出朱古力的濃郁以及零陵香豆獨特的芳香。

參觀元朗農場永續午餐體驗

4月5日當日亦特設三道菜永續午餐，午餐前夕Benoît Witz會帶領參加者參觀位於元朗的 Towngas 農場，了解可持續農業的實踐。他更會現場示範烹調「烤鯛魚」，同大家分享烹飪技術與創作靈感。三道菜午餐由Benoît精心設計，採用農場新鮮食材，呈現原始自然鮮味。

米芝蓮綠星主廚Benoît Witz【IDE永續美食體驗之旅】

日期：4月5日

價錢：$599/位，另設加一