CulinArt 1862 x Heimat「德國啤酒節」四手聯乘 $588食16道菜！經典脆皮燒豬手

「慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）」是德國每年一度的大型嘉年華盛事，CulinArt 1862 主廚 Stanley Wong 將與 Heimat 主廚 Peter Find 再度合作，推出兩場以「德國啤酒節」為主題的 啤酒節分享盛宴四手聯乘主題早午餐，每位$588即可飽嚐16道菜，現場更可親眼目睹兩位名廚將傳統德國啤酒節美食結合精妙的烹調技巧及創意，不論味蕾或視覺都滿足！
CulinArt 1862 x Heimat 啤酒節分享盛宴
啤酒節分享盛宴將於10 月 12 日在 Heimat 及 10 月 13 日在 CulinArt 1862 分別舉行，由早上 11 時半至下午 2 時半供應，合共十六道菜式，價錢為每位$588（另設加一服務費）。菜式方面，包羅多款具德國傳統風味的美食，主廚 Peter 將呈上「黑森林火腿、酸種麵包、醃椰菜」、「Obatzda 芝士抹醬」、「煙肉薯仔沙律」以及「慕尼黑豬肉腸、巴洛伐克白香腸、德國 Händlmaier 芥末醬」；連同主廚 Stanley 的「燉牛肉湯、黑麥麵包」、「德式雜燴、鹹牛肉、薯仔、紅菜頭」及「椰菜沙律」。
主菜方面，主廚 Stanley 特意為客人製作德國啤酒節必食的分享主菜「脆皮燒豬手」，搭配自製的德國酸菜，鹹香滋味，還有他另外一道精巧主菜「德國芝士雞蛋麵」，同樣值得一試。主廚 Peter 亦精心設計了三道主菜，包括「德國餛飩、肉末、菠菜、油封洋蔥」、「烤全雞」及「洋蔥炒薯仔、香菜籽」。甜品款式亦豐富，包括主廚 Stanley 的招牌「德式蘋果派、雲呢拿吉士醬」及「德式紅莓奶油布丁」「皇帝鬆餅」、「黑森林蛋糕」，也有主廚 Peter 的「皇帝鬆餅」及「黑森林蛋糕」。而套餐亦包括無限暢飲小麥白啤酒、黑麥啤酒、皮爾森啤酒，以及德式窖藏生啤酒，讓大家食得盡興。
啤酒節分享盛宴
10 月 12 日四手 BRUNCH 訂座網址
10 月 13 日四手 BRUNCH 訂座網址