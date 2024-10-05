CulinArt 1862 x Heimat「德國啤酒節」四手聯乘 $588食16道菜！經典脆皮燒豬手

CulinArt 1862 x Heimat 啤酒節分享盛宴

啤酒節分享盛宴將於10 月 12 日在 Heimat 及 10 月 13 日在 CulinArt 1862 分別舉行，由早上 11 時半至下午 2 時半供應，合共十六道菜式，價錢為每位$588（另設加一服務費）。菜式方面，包羅多款具德國傳統風味的美食，主廚 Peter 將呈上「黑森林火腿、酸種麵包、醃椰菜」、「Obatzda 芝士抹醬」、「煙肉薯仔沙律」以及「慕尼黑豬肉腸、巴洛伐克白香腸、德國 Händlmaier 芥末醬」；連同主廚 Stanley 的「燉牛肉湯、黑麥麵包」、「德式雜燴、鹹牛肉、薯仔、紅菜頭」及「椰菜沙律」。



主菜方面，主廚 Stanley 特意為客人製作德國啤酒節必食的分享主菜「脆皮燒豬手」，搭配自製的德國酸菜，鹹香滋味，還有他另外一道精巧主菜「德國芝士雞蛋麵」，同樣值得一試。主廚 Peter 亦精心設計了三道主菜，包括「德國餛飩、肉末、菠菜、油封洋蔥」、「烤全雞」及「洋蔥炒薯仔、香菜籽」。甜品款式亦豐富，包括主廚 Stanley 的招牌「德式蘋果派、雲呢拿吉士醬」及「德式紅莓奶油布丁」「皇帝鬆餅」、「黑森林蛋糕」，也有主廚 Peter 的「皇帝鬆餅」及「黑森林蛋糕」。而套餐亦包括無限暢飲小麥白啤酒、黑麥啤酒、皮爾森啤酒，以及德式窖藏生啤酒，讓大家食得盡興。



啤酒節分享盛宴

10 月 12 日四手 BRUNCH 訂座網址

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