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生活
2025-04-11 14:00:00

D‧PARK以回收物料打造Happy Bunny Farm 設10大區域餵小動物/騎牛/尋蛋遊戲

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D‧PARK以回收物料打造Happy Bunny Farm 設10大區域餵小動物/騎牛/尋蛋遊戲
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下星期便是復活節，不少人開始計劃節日好去處。DPARK特意於414日至21日期間，攜手本地藝術家及團隊以回收物料打造綠色農莊。焦點必屬超過2米高的節日主角復活兔造型裝置及逾7米長的藝術門廊。農莊被劃分成10大區域，家長及小朋友可體驗騎牛、餵小動物及收割農作物的樂趣。活動期間，商場更設尋蛋遊戲，成功挑戰遊戲者即可獲贈節日禮物1份，有得玩又有禮物拎！

D‧PARK復活節以回收材料打造《Happy Bunny Farm》。

D‧PARK復活節以回收材料打造《Happy Bunny Farm》。

以回收材料創作

414日至21日期間，DPARK攜手本地藝術家BusymamaBusyart團隊，合力打造綠色農莊「Happy Bunny Farm」。活動更加邀請香港青年協會荃景青年空間過百名青少年，以及對藝術有興趣的家庭與人士參與創作。利用紙皮箱、塑料瓶及一次性餐具等回收材料創作2米高的復活兔藝術裝置及逾7米長的藝術門廊，為舊物注入新生命。

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D‧PARK攜手本地藝術家Busymama及Busyart團隊，合力打造綠色農莊「Happy Bunny Farm」。 2米高的復活兔藝術裝置 Happy Bunny Farm

體驗餵小動物/騎牛/收割農作物

Happy Bunny Farm」設10大區域，讓城市人感受農莊生活的快樂。家長可帶子女在「藝術動物餵飼」區親手餵養小動物或「開心騎牛仔」區內體驗騎牛的樂趣，甚至可在「農場種植區」感受收割的滿足感，為假日留下深刻回憶。活動另設尋蛋大冒險，參加者須先將小鴨趕至農舍，再於限時內尋找隱藏的復活蛋，過程刺激有趣。完成挑戰的參加者隨即獲贈一份節日禮物。 

走進田園化身小農夫 走進田園化身小農夫 走進田園化身小農夫 走進田園化身小農夫 「Happy Bunny Farmer’s Market」體驗農作物買賣的趣味 感受玩樂、藝術、環保理念完美融合

設親子工作坊

商場於活動期間設「復活節草帽工作坊」，利用環保材料創作出獨一無二的草帽，最適合創意滿分的小朋友參與！

復活節草帽工作坊 復活節草帽工作坊

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