D‧PARK熊貓藝術樂園 塗鴉/瑜伽/工作坊 結合環保娛樂

由1月18日至2月16日期間，D‧PARK舉辦「熊貓藝術樂園」新年主題活動，將商場室內空間打造成熊貓藝術樂園，設6大區域，最為矚目必屬以回收物料打造2米高熊貓藝術裝置。商場同時舉辦一系列工作坊，將藝術、玩樂、環保及社區聯繫結合於一身。

熊貓藝術樂園分別由6大區域組成：「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」、「熊貓瑜伽館」、「熊貓心靈藝術工作坊」及「熊貓主題懷舊遊戲」。 回收物料打造 2 米高的熊貓裝置 為了宣揚環保及聯繫社區，商場邀請生活藝術創建達人Busymama Benny及500名荃灣市民以各種回收物料，打造超過2米高的熊貓藝術裝置及9米長的竹林藝術門廊，推廣大熊貓保育意識。於週末舉辦「熊貓童趣話劇」，小劇場更由香港演藝學院導師飾演Busymama Benny與一眾荃灣區學生共同設計，連結不同背景及年齡人士。

藝術通常是小朋友發揮無限創意的渠道。「PANDA ART JAM」參加者可於鋪在地面的大型畫紙上，釋放無限創意及想像力。活動鼓勵家長及子女一同參與，同時有助增進親子關係。另一活動「熊貓慢活館」亦是拉近親子關係的好機會，參加者可換上熊貓服裝，在專業導師指導下完成各種瑜伽動作，放鬆身心之餘，同時促進家庭融洽。

熊貓塗鴉區探索多元創作