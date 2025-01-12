D‧PARK熊貓藝術樂園 塗鴉/瑜伽/工作坊 結合環保娛樂

由1月18日至2月16日期間，D‧PARK舉辦「熊貓藝術樂園」新年主題活動，將商場室內空間打造成熊貓藝術樂園，設6大區域，最為矚目必屬以回收物料打造2米高熊貓藝術裝置。商場同時舉辦一系列工作坊，將藝術、玩樂、環保及社區聯繫結合於一身。
熊貓藝術樂園分別由6大區域組成：「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」、「熊貓瑜伽館」、「熊貓心靈藝術工作坊」及「熊貓主題懷舊遊戲」。
回收物料打造2米高的熊貓裝置
為了宣揚環保及聯繫社區，商場邀請生活藝術創建達人Busymama Benny及500名荃灣市民以各種回收物料，打造超過2米高的熊貓藝術裝置及9米長的竹林藝術門廊，推廣大熊貓保育意識。於週末舉辦「熊貓童趣話劇」，小劇場更由香港演藝學院導師飾演Busymama Benny與一眾荃灣區學生共同設計，連結不同背景及年齡人士。
藝術通常是小朋友發揮無限創意的渠道。「PANDA ART JAM」參加者可於鋪在地面的大型畫紙上，釋放無限創意及想像力。活動鼓勵家長及子女一同參與，同時有助增進親子關係。另一活動「熊貓慢活館」亦是拉近親子關係的好機會，參加者可換上熊貓服裝，在專業導師指導下完成各種瑜伽動作，放鬆身心之餘，同時促進家庭融洽。
放鬆身心的活動有豈止做瑜伽，有時候做小手作同樣有相同效果。家長及小朋友不妨參加「熊貓心靈藝術工作坊」，以回收物料親手製作各種賀年手工藝品，如熊貓新春掛環、大吉大利熊貓掛飾及百花齊開熊貓扇畫等，於節日時為家裡增添新意。「熊貓主題懷舊遊戲」，設置多款香港經典遊戲如過三關、竹籤遊戲和跳棋等，讓上一代重拾童年回憶，亦令下一代認識懷舊玩意。
D‧PARK「熊貓藝術樂園」詳情
日期：1月18日至2月16日 (逢星期六及日)
時間：中午12時至晚上7時
地點：D‧PARK L1 室內草地
詳情：活動需先預約及自費進行，每節30分鐘。詳細請瀏覽網站。
活動收費： 「熊貓心靈藝術工作坊」：HK$80
熊貓慢活館：HK$80
熊貓彩繪畫臉：HK$80
PANDA ART JAM：HK$50
熊貓主題懷舊遊戲：HK$50
套票優惠： 「熊貓心靈藝術工作坊」+「熊貓慢活館」+「熊貓童趣話劇」：HK$220
全包套餐：HK$360（包括全部共 6 項活動）