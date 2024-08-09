D2 Place│大公館╳古越龍山 中菜配黃酒 $988黃酒饗宴 感受古越文明的釀酒傳統

長沙灣D2 Place「大公館 」聯乘「古越龍山」由即日至9月中推出【古越龍山黃酒饗宴】。古越龍山源自上古古越文明，承襲江南沿海釀酒傳統，自1959年成國宴專用酒，更是世博會珍藏及G20峰會用酒。「大公館 」的行政總廚陳偉庭以黃酒入饌，部分菜式更用上中國酒調味，尤其是黃酒，如紹興酒、花雕酒等，具有多種調味優勢和特色。例如紹興黃酒中的各種成分在高溫下會產生化學反應，具有去腥、增香、提色等功能。有助於提升菜式整體層次，使菜式更美味可口。

黑魚子馬友魚飯、醬油熟醉蝦、藤椒黃酒慢煮鮮鮑魚配古越龍山配庫藏十年陳紹興花雕酒─黑魚子馬友魚飯結合了潮州菜的傳統元素，馬友魚經過蒸熟和調味後搓碎，再以馬友魚皮做成脆片墊底，最後再鋪上馬友魚和黑魚子，賣相精緻魚油香氣濃郁；醬油熟醉蝦以新鮮基圍蝦以花雕酒搭配特製豉油為主要調味，蝦肉含著一股淡雅的酒香，簡單卻美味；藤椒黃酒慢煮鮮鮑魚採用五年黃酒慢煮十小時，味道清新爽口，加上藤椒提供香麻口感，增添了提鮮醒胃效果。配酒：古越龍山中央庫藏酒紹興花雕酒酒性柔和，酒色橙黃清亮，酒香馥鬱芬芳，酒味甘香醇厚，容易入口。

鳳脂芙蓉龍蝦球配二十年‧國釀1959（只此青玉）─先將龍蝦熬製出濃郁湯頭再配以蛋白蒸熟，再將龍蝦油泡，再綴以上湯，入口時質地軟潤嫩滑，上桌時侍應再噴灑三下二十年‧國釀1959，極具儀式感。配酒：二十年‧國釀1959，自古三大古酒之一的黃酒，國宴招待外賓的專用酒，當國釀搭配龍蝦，黃酒的清純與龍蝦的鮮明，為這道菜式添上神來之筆。

山瑞裙燒豆麵配陳年紹興花雕酒二十年─大廚採用「家燒」的烹飪方式將山瑞裙與豆瓣醬及柱侯醬一同慢火炆煮，與濃郁的醬汁融為一體，形成了豐富的口感層次，而綠豆粉製成的麵體清爽不膩，與濃郁的山瑞裙完美呼應。配酒：陳年紹興花雕酒二十年，為古越龍山董事長特別推薦酒，酒色為淡琥珀色，甜美、馥郁的果脯香氣，入口酸度輕，酒體輕盈，與味道濃郁的山瑞裙燒豆麵搭配一更有神奇的味覺平衡。



古越龍山黃酒饗宴$988(兩位起/需一日前預訂)