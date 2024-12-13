DAKS慈善義賣泰迪熊 為「香港救助兒童會」籌款/指定日子派小熊咖啡

聖誕將至，擁皇家認證的英國百年皇室品牌DAKS將第八年與「香港救助兒童會」舉辦的「兒童愛衣日」合作，今年再度舉辦慈善義賣及免費派發限定小熊咖啡活動，為有需要的兒童送上祝福。DAKS更特別邀請歌手許廷鏗（Alfred Hui）及林愷鈴（Ashley Lin）參加這個充滿意義的聖誕派對，傳遞愛的力量。

全港限量 10 隻泰迪熊

延續去年活動的成功，慈善義賣所籌得的善款，將惠及救助兒童會於全球約120個國家的工作，確保兒童可享應有的權利，促進他們健康成長，提供學習機會及保障他們的福利。為支持「兒童愛衣日」，由即日起至12月31 日，顧客凡購買指定毛衣、慈善義賣產品，如匙扣、手帕及手套，DAKS 會將部分收益捐贈予「香港救助兒童會」。DAKS更同時舉辦130週年泰迪熊慈善義賣活動，全港限量10隻的泰迪熊（售價$2,888）帶上綴有品牌 2024 秋冬季節格紋優雅的蝴蝶結，手捧一朵紅色康乃馨，送上真摯的節日祝福。DAKS同時鼓勵大家於「兒童愛衣日」期間穿著聖誕毛衣或節日造型，以支援全球有需要的兒童。