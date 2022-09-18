Dan Ryan's利東街旗艦店 星期一至四晚晚有著數 任食+買一送一 HAPPY HOUR延至晚上730

平日工作太勞累？就來 Dan Ryan's Chicago Grill 喝一杯吧！利東街旗艦店更推出限定平日晚市優惠，由即日起至9月30日，星期一到星期四下午五時起，為你沉悶的工作天帶來新衝擊！

星期一及三： $328 即可享用 90 分鐘無限任點啤酒海鮮湯煮青口及任飲 Margarita

啤酒海鮮湯煮青口，以新鮮青口配搭秘製啤酒海鮮湯，青口鮮甜爽口，令人大快朵頤，備有 ½ kg 及 1kg 可供選擇，別忘了蒜味全麥麵包，沾起湯來吃，吸收精華所！Margarita 以龍舌蘭酒為主調的雞尾酒，配配上檸檬汁和君度橙皮酒等配製，杯口上粘有一層細鹽，使酒體的味道更突出，是夏日的消暑餐前酒。(限 90分鐘、同檯客人需全部點選此優惠）

星期二： 紐約人氣水牛城雞翼及卡邦尼意粉 買一送一優惠！

水牛城雞翼配上青瓜、西芹及藍芝士醬開胃頭盤，可配搭經典BBQ醬或傳統辣醬，沾上了辛辣醬汁的雞翼一定要試！而卡邦尼意粉是最經典的意粉款式，加入忌廉、芝士和煙肉，濃厚的香氣令人垂涎。謹記上枱要快快吃，以免醬汁變得太濃稠。

星期四： $168 享用芝加哥漢堡以及四款特色啤酒 Dan’s Beer Flight ！

芝加哥漢堡，由主廚親自挑選的8安士USDA 牛肉，漢堡可選熟成車打芝士、高達芝士、丹麥藍芝士或墨西哥辣椒傑克芝士，配搭4款精選的Dan’s Beer Flight 啤酒拼盤，一於提早慶祝 Happy Friday！