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2022-09-18 19:18:15

Dan Ryan's利東街旗艦店 星期一至四晚晚有著數 任食+買一送一 HAPPY HOUR延至晚上730

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Dan-Ryan's利東街旗艦店 星期一至四晚晚有著數

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平日工作太勞累？就來 Dan Ryan's Chicago Grill 喝一杯吧！利東街旗艦店更推出定平日晚市優惠，由即日起至930日，星期一到星期四下午五時起，為你沉悶的工作天帶來新衝擊！

星期一及三：$328 即可享用 90分鐘無限任點啤酒海鮮湯煮青口及任飲 Margarita 

啤酒海鮮湯煮青口，新鮮青口配搭秘製啤酒海鮮湯，青口鮮甜爽口，令人大快朵頤，備有 ½ kg 1kg 可供選擇，別忘了蒜味全麥麵包，沾起湯來吃，吸收精華所！Margarita 以龍舌蘭酒為主調的雞尾酒，配配上檸檬汁和君度橙皮酒等配製，杯口上粘有一層細鹽，使酒體的味道更突出，是夏日的消暑餐前酒。( 90分鐘、同檯客人需全部點選此優惠）

星期二：紐約人氣水牛城雞翼及卡邦尼意粉買一送一優惠！ 

水牛城雞翼配上青瓜、西芹及藍芝士醬開胃頭盤，可配搭經典BBQ醬或傳統辣醬，沾上了辛辣醬汁的雞翼一定要試！而卡邦尼意粉是最經典的意粉款式，加入忌廉、芝士和煙肉，濃厚的香氣令人垂涎。謹記上枱要快快吃，以免醬汁變得太濃稠。

星期四：$168 享用芝加哥漢堡以及四款特色啤酒Dan’s Beer Flight 

芝加哥漢堡，由主廚親自挑選的8安士USDA 牛肉，漢堡可選熟成車打芝士、高達芝士、丹麥藍芝士或墨西哥辣椒傑克芝士，配搭4款精選的Dan’s Beer Flight 啤酒拼盤，一於提早慶祝 Happy Friday

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Dan Ryan's利東街旗艦店│全年推Dan’s Super Hour   730pm優惠價享美酒

另外，有見早前Dan Ryan’s 利東街旗艦店夏日限定的Dan’s Summer Hour大受歡迎，餐廳將把此優惠作全年供應，並改為Dan’s Super Hour，時間亦由延長至晚上730！讓大家隨時隨地於利東街分店開懷暢飲！客人可盡享精選紅白酒、氣泡酒、啤酒、氈酒、伏特加、冧酒以及精選Dan’s Cocktails 雞尾酒，統統換上優惠價，另外當然少不了精選佐酒小吃，包括松露薯條（$72）、炸魚薯條（$72）、芝士及凍肉拼盤 $95/小，$128／大）、迷你黃金墨西哥脆片（$138）等等佐酒小吃。

 

Dan Ryan’s Chicago Grill—利東街

灣仔皇后大道東 200 號利東街 G40 & G41 號舖 2877 1918

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