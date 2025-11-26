DASH Taxi 10部TWICE主題的士遊走香港街頭 玩游戲即贏最高150元優惠券

香港數碼生活平台 DASH 宣布與香港ONCE 團隊合作，為歡迎TWICE 9位成員成為首個在啟德主場館演出的K-pop女團以及出道十周年的活動，由即日起至12 月 7 日，10部以 TWICE 為主題的的士將遊走香港街頭，ONCE即睇以下活動詳情，打卡TWICE的士！

今年適逢韓國人氣女團TWICE出道10周年，并且即將第一次來港開演唱會，香港粉絲團隊聯同網約的士服務平台DASH，由即日起至12 月 7 日，10部以 TWICE為主題的的士將遊走香港街頭，每部的士車身均以團體或9名成員的其中1人為主題設計。粉絲可透過 DASH Taxi 預約服務預約主題的士出行或打卡拍照，將日常出行升級為充滿驚喜的難忘體驗。此外，全部10部主題的士亦將於 11 月 27 日、11 月 28 日、12 月 6 日及 12 月 7 日亮相四場快閃活動，想在街頭捕捉 TWICE 主題的士的粉絲，可於此瀏覽詳情：TWICE即時的士追蹤。

玩游戲贏高達 150 元優惠券 除了主題的士外，DASH 更聯乘 ONCE 推出應援小遊戲，玩家可揀選 TWICE 經典歌曲與招牌舞步，為心儀成員打氣登上排行榜；乘客亦可透過另一款 DASH Taxi 小遊戲贏取最多港幣50 元優惠券。如參與玩家人數最終超過一萬名，所有已登記參加者更可額外獲得港幣 100 元優惠券。

TWICE x DASH 主題的士體驗活動： 日期：即日起至 2025 年 12 月 7 日 快閃活動： 2025 年 11 月 28 日中午 12 時至下午 2 時 —— 遊走中環至銅鑼灣一帶 2025 年 11 月 29 日下午 3 時至下午 5 時 —— 遊走旺角至尖沙嘴一帶 2025 年 12 月 6 日及 12 月 7 日下午 5 時至下午 6 時 —— 遊走啟德一帶