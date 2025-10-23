DAY6香港演唱會2026｜DAY6 10周年演唱會登陸亞博 10月23日優先購票 即睇優先購票/票價/座位表/VIP福利

韓國樂隊DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>香港站演唱會將於2026年1月17日（周六）於亞博舉行。10月23日優先購票，10月24日公開發售，即睇優先購票、票價、座位表、VIP福利詳情。
DAY6香港演唱會2026｜Live Nation 會員優先購票
優先購票時間：2025年10月23日（周四）下午3時至晚上11時59分
優先購票按此
完成以下步驟即可參與Live Nation會員優先訂票
1. 於Live Nation HK 官網註冊成為會員 (www.livenation.hk/register)
2. 收到電郵後，請建立你的賬戶
3. 訂閱Live Nation Hong Kong 電子報
DAY6香港演唱會2026｜公開發售
公開發售平台 ：Cityline
公開發售日期：2025年10月24日（周五）
公開發售時間：下午3時起
DAY6香港演唱會2026｜票價及座位表
票價：HKD 1,899 (VIP) / 1,399 / 1,099 / 799 （全坐位）
DAY6香港演唱會2026｜VIP 福利
HKD 1,899
- 較佳位置坐位門票一張
- 參與演前Soundcheck活動機會
- VIP紀念卡牌及掛繩
- 印刷簽名明信片一套
- 首批購買官方周邊商品
DAY6香港演唱會2026｜演唱會詳情
DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in HONG KONG
日期: 2026年1月17日 (六)
演出時間：晚上6時
地點: 亞洲國際博覽館Arena