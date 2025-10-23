熱門搜尋:
2025-10-23 13:00:00

DAY6香港演唱會2026｜DAY6 10周年演唱會登陸亞博 10月23日優先購票 即睇優先購票/票價/座位表/VIP福利

韓國樂隊DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>香港站演唱會將於2026117日（周六）於亞博舉行。1023日優先購票，1024日公開發售，即睇優先購票、票價、座位表、VIP福利詳情。

DAY6香港演唱會2026Live Nation 會員優先購票

優先購票時間：20251023日（周四）下午3時至晚上1159

優先購票按此

完成以下步驟即可參與Live Nation會員優先訂票

 1.     Live Nation HK 官網註冊成為會員 (www.livenation.hk/register)

 2.     收到電郵後，請建立你的賬戶 

 3.     訂閱Live Nation Hong Kong 電子報 

DAY6香港演唱會2026｜公開發售

公開發售平台 Cityline
公開發售日期：20251024日（周五）
公開發售時間：下午3時起

DAY6香港演唱會2026｜票價及座位表

票價：HKD 1,899 (VIP) / 1,399 / 1,099 / 799 （全坐位）

DAY6香港演唱會2026VIP 福利

HKD 1,899

  • 較佳位置坐位門票一張
  • 參與演前Soundcheck活動機會
  •  VIP紀念卡牌及掛繩
  • 印刷簽名明信片一套
  • 首批購買官方周邊商品
DAY6香港演唱會2026｜演唱會詳情

DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in HONG KONG

日期: 2026117 ()
演出時間：晚上6
地點亞洲國際博覽館Arena

