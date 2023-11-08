De La Soul NewJeans監製250 入選《Clockenflap》最終演出陣容 周六日尚餘少量門票發售

香港最大型戶外音樂及藝術節《Clockenflap》，今日繹出最終完整音樂陣容及演出時間表，活動將於12月1至3日登陸中環海濱，3天周末門票及周五門票已全部售罄，周六及周日單日門票現正火速發售。

今日公布的新加入演出名單，有美國元老級Hip-Hop神團 De La Soul、英國當紅唱作人Tom Grennan、泰國大熱另類搖滾樂團Tilly Birds、憑《Dance Monkey》一曲揚名的澳洲女歌手Tones and I、紐西蘭indie搖滾樂團 The Beths、韓國電氣搖滾三人組Idiotape、當紅女團NewJeans的監製南韓 DJ 250、香港全女班獨立四人組Whizz，以及創作歌手張進翹mansonvibes，將會在《Clockenflap》獻上他們的精彩演出。