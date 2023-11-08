De La Soul NewJeans監製250 入選《Clockenflap》最終演出陣容 周六日尚餘少量門票發售

香港最大型戶外音樂及藝術節《Clockenflap》，今日繹出最終完整音樂陣容及演出時間表，活動將於12月1至3日登陸中環海濱，3天周末門票及周五門票已全部售罄，周六及周日單日門票現正火速發售。
今日公布的新加入演出名單，有美國元老級Hip-Hop神團 De La Soul、英國當紅唱作人Tom Grennan、泰國大熱另類搖滾樂團Tilly Birds、憑《Dance Monkey》一曲揚名的澳洲女歌手Tones and I、紐西蘭indie搖滾樂團 The Beths、韓國電氣搖滾三人組Idiotape、當紅女團NewJeans的監製南韓 DJ 250、香港全女班獨立四人組Whizz，以及創作歌手張進翹mansonvibes，將會在《Clockenflap》獻上他們的精彩演出。
周五必睇J-Pop超級二人組Yoasobi
至於演出時間表，12月1日為音樂節首日打頭陣的精彩名字，包括作為壓軸單位的日系J-Pop超級二人組Yoasobi、戾氣沖天的英國Post-Punk樂隊 IDLES、加拿大新銳創作型 rapper BBNO$、澳洲Electro-house二人組 Peking Duk、美國 Lo-fi Indie唱作人Alex G、中國後搖班霸惘聞WANG WEN、零死角Y2K型格才女 rapper 劉柏辛Lexie Liu，以及日本 Post-hardcore / Screamo / Post-rock元老級樂團 envy。
周六PULP與De La Soul之爭
周六的陣容亦旗鼓相當，除有Britpop之神PULP擔任重頭壓軸單位，還有美國Hip-Hop神枱級名團De La Soul、美國唱作女神Caroline Polachek，以及中國級搖滾樂隊萬能青年旅店助陣。其他必看單位，還有叫好叫座的美國超級生力軍 d4vd、精通多種樂器的威爾斯Indie-folk男唱作人Novo Amor、日本能量澎湃女子組 Atarashii Gakko!，及香港新銳Hip-hop音樂廠牌Yack Studio。
周日樂隊之夜有Yard Act 草東沒有派對 Tilly Birds
周日的《Clockenflap》繼續有叫人拍案叫絕的演出單位，包括美日混血兒R&B歌手及rapper Joji，送上最後壓軸表演；還有台灣「絕望美學」神團草東沒有派對、出生自音樂世家的多元唱作人竇靖童，以及糅合黑色幽默和超現實色彩的英國Post-punk 團Yard Act等等重磅名字。
值得留意還有前衛實驗J-pop女神Wednesday Campanella、紐約台裔R&B女伶 9m88、英台混血多元音樂人Kamaal Williams，以及新加盟的泰國大熱樂團Tilly Birds等等。
Spotify有《Clockenflap》電台收聽官方歌單
《Clockenflap》今年繼續落力打造世界級全方位體驗的音樂節，為廣大樂迷送上精彩的音樂表演外，還精心規劃餐飲美食、藝術裝置及親子娛樂活動，誓要令所有入場人士都樂而忘返。樂迷可現可到Spotify，收聽官方歌單，發掘更多音樂演出單位：https://spoti.fi/47nSghn
《Clockenflap》尚有周六及周日單日門票火速發售中，票價為$1,280，門票於 www.ticketflap.com/clockenflapdec2023發售。