Dear Jane Jackal個人品牌FAT COFFEE WITH 成為又一城新春賀年裝置

樂隊Dear Jane bass手伍漢邦(Jackal)，成立的品牌FAT COFFEE WITH，近日與又一城合作，推出「恭喜fat財又新年」大型裝置，大型裝置主角「發仔」，與他的好朋友們組成「發仔醒獅團」，於又一城不同角落裡出現。此外，場內更設Pop-up Store出售多款「發仔」首發首聯龍年限定禮品。

是次聯乘又一城的「恭喜fat財又新年」農曆新年大型裝置，是品牌破天荒首次與商場合作，阿Jackal指是他的FAT COFFEE WITH里程碑，他說：「同又一城洽談合作之後，一刻都無停下來，由設計、找不同廠商製作、打版、包裝等等，有很多事要處理。而我又剛結婚不久，都怕冷落老婆，所以快閃日本，相信大家都見到我出現在港聞，哈哈。今次與又一城聯乘的第18隻『發仔』，在農曆新年期間推出特別有意義，希望大家來年都『實發』。」

於上年11月成為人夫的Jackal坦言，今年新年特別意義重大：「今年將以新身分渡過農曆新年，禮數當然會做到足，例如會在家中貼上兩款FAT COFFEE WITH Festival Walk『發仔』揮春；又一城亦十分貼心，得知我今年首次派利是，一早送上今年的新春限定利是封套裝。」

被問到太用力做「發仔」，有否留力造人，他笑言：「做公仔同造人用唔同力，so far都無收到劣評，造人還是順期自然，過二人世界都不錯，何況我已經是『多仔公』，第18個仔都就出世。」