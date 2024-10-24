熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-24 15:00:00

DECATHLON雙十一網店優惠 超過4000款運動裝備用品低至55折 跑步機/健身車都有折！

分享：

DECATHLON雙十一網店優惠 超過4000款運動裝備用品低至55折 跑步機/健身車都有折！

adblk5

雙十一將至，不少商戶都推出多重優惠慶祝雙十一！大型運動用品連鎖店DECATHLON香港亦推出網店優惠活動，超過4000款運動裝備用品低至55折，讓各位運動愛好者入手心儀運動產品！即睇內文了解詳請。

是次優惠活動從即日起至1115日，涵蓋了多種運動類別，包括遠足、露營、居家健身、跑步等，滿足不同運動需求的顧客。

激抵雙十一優惠即時睇

DECATHLON更特別推出多款人氣產品的折扣，記者為各位整理多個優惠產品率先睇！戶外運動者不可錯過27折入手露營桌及37折帳篷；居家健身愛好者則可以選擇各種健身器材和配件，無論是啞鈴、瑜伽墊還是健身帶，都能以折扣價入手，健身車及跑步機低至55折，絕對不能錯過！除此之外，按摩椅亦低至42折，另設多款太陽眼鏡、跑步鞋和運動服裝的優惠，詳請可前往官網選購。

adblk6

男女裝優惠

現於網上購買後，除了門市取貨外，亦可於全港超過1800個自取點提貨，或選擇上門送貨服務，訂單滿$400更可享免費送貨。會員還可享受終生退換服務，放心享受購物樂趣。

 

門市地址：

九龍

旺角雅蘭中心地庫

九龍灣德福廣場23351-352號舖

港島

銅鑼灣柏寧酒店商場1樓部份

中環皇后大道中30號娛樂行地庫

新界

將軍澳尚德邨TKO Spot商場3樓全層

馬鞍山新港城中心22322-2323號舖

沙田新城市廣場三期3A315號舖

屯門V city MTRM-92號舖

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能