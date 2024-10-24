DECATHLON雙十一網店優惠 超過4000款運動裝備用品低至55折 跑步機/健身車都有折！

雙十一將至，不少商戶都推出多重優惠慶祝雙十一！大型運動用品連鎖店DECATHLON香港亦推出網店優惠活動，超過4000款運動裝備用品低至55折，讓各位運動愛好者入手心儀運動產品！即睇內文了解詳請。

是次優惠活動從即日起至11月15日，涵蓋了多種運動類別，包括遠足、露營、居家健身、跑步等，滿足不同運動需求的顧客。

激抵雙十一優惠即時睇

DECATHLON更特別推出多款人氣產品的折扣，記者為各位整理多個優惠產品率先睇！戶外運動者不可錯過27折入手露營桌及37折帳篷；居家健身愛好者則可以選擇各種健身器材和配件，無論是啞鈴、瑜伽墊還是健身帶，都能以折扣價入手，健身車及跑步機低至55折，絕對不能錯過！除此之外，按摩椅亦低至42折，另設多款太陽眼鏡、跑步鞋和運動服裝的優惠，詳請可前往官網選購。