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生活
2023-11-04 11:00:00

Decor Collection集西歐30大 人手傢俱製作品牌 助你打造理想時尚家居

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Decor Collection集西歐30大 人手傢俱製作品牌 助你打造理想時尚家居

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品味家居氛圍每每取決於合適傢俱選擇，優質傢俱是家居裝潢更上一層樓的先決條件。西歐傢俱自古 以來代表優質時尚，為你在忙碌的生活中注入歐陸式風情，享受窩居的溫馨暖意。來自歐洲的精緻生活品味Decor Collection獻上一站式西歐手工傢俱選購環境，所有產品均歐洲製造，名設計師精心設計，專業工匠人手組裝，為每一件產品增添獨特的溫度與熱誠。

超過30個知名歐洲傢俱品牌聚首一堂

Decor Collection 沉浸式旗艦店特意設立沙田及跑馬地店，誠意獻上最細緻之選購環境及最優質之服務，讓你置身於歐洲般的皇家級優越服務體驗。超過30個知名歐洲傢俱品牌聚首一堂，提供一站式選擇各種傢俱及享有貼心優惠折扣，助你輕鬆高效打造理想時尚家居。

 

代理意大利、荷蘭、德國品牌

Decor Collection代理品牌包括意大利、荷蘭、德國，更有多款獨家品牌──Koinor, Franco, Incanto, Lago, Alf da Fre, CPRN Homood, Wall&Deco等。產品能為你客製化訂造，包括梳化、玻璃及木製傢俱、組合櫃、牆紙等。不但全方位滿足你對各種優質傢俱的需求，更暖心準備各類風格，與你共創獨一無二的家居裝潢

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